Wevza: l'Under 16 Femminile si arrende alla Francia

MESSINA- È terminato al secondo posto il percorso nel Torneo Wevza della Nazionale under 16 femminile , superata questa sera nell’ultima gara dalla Francia per 3-0 (25-17, 25-19, 25 -18). Un risultato complessivo comunque buono al termine del trittico di partite giocate in Sicilia. L’Italia, infatti, prima della gara odierna aveva superato nell’ordine Finlandia e Spagna. Questa sera purtroppo la nazionale guidata da Marco Mencarelli non ce l’ha fatta a chiudere al primo posto il torneo siciliano. Per la giovane nazionale tricolore (le azzurrine sono classe 2010 e 2011) ci sarà ad aprile un nuovo obiettivo da raggiungere; infatti dal 24 al 27 si svolgerà il second round di qualificazione che mette in palio il pass per i Campionati Europei di categoria che si svolgeranno a luglio 2025 a Tirana (Albania) e Pristina (Kosovo).

Nel pomeriggio di oggi, invece, si è giocata la sfida che ha visto fronteggiarsi Spagna e Finlandia; partita vinta dalle iberiche per 3-1 (25-22, 25-15, 20-25, 25-23).

Al termine della gara tra Italia e Francia è svolta la consueta cerimonia di premiazione con la Francia che è salita sul gradino più alto del podio, con Italia e Spagna rispettivamente al secondo e terzo posto. Questo posto finale, invece, per la Finlandia.

Pronti via e subito grande intensità con le due formazioni che hanno cominciato una serrata lotta. Con il passare delle azioni, però, la Francia ha trovato il primo break della partita e poi ha incrementato il proprio vantaggio. A questo punto coach Mencarelli ha chiamato il time out discrezionale per provare a dare una scossa alle azzurrine. La Francia è apparsa padrona del campo e grazie ad un favorevole turno al servizio si è portata sul 4-10. La Nazionale azzurra si è ricompattata e Gaye ben imbeccata da Jakic ha portato il risultato sull'8-10. Nella fase centrale del set la Francia è tornata nuovamente a condurre il gioco (15-20) e punto dopo punto il parziale è terminato 17-25. 1-0 Francia.

Nel secondo set partenza favorevole alla Francia, le azzurre complice qualche disattenzione di troppo hanno perso terreno (6-11). L’Italia ha provato da parte sua ad invertire l’inerzia del set ma senza riuscirci e la Francia ha compiuto un nuovo allungo (9-15). Con il passare del tempo la formazione transalpina ha continuato a macinare punti e il set si è concluso 19-25.

Partenza simile anche nel terzo parziale con la Francia avanti e l’Italia costretta ad inseguire (3-8). A questo punto Mencarelli ha chiamato un time out per dare indicazioni alle azzurrine e spezzare il momento positivo delle avversarie. Nelle fasi successive le azzurrine hanno proposto un buon gioco e hanno messo sotto pressione le avversarie cha hanno cominciato a commettere degli errori. L’Italia grazie agli attacchi vincenti di capitan Gaye si è rifatta sotto (11-13). L’equilibrio è stato poi rotto nuovamente dalla Francia che si è involata verso la conquista del set e del match 18-25.

Anche questa sera il PalaTracuzzi è stato impreziosito da una bella cornice di pubblico (oltre 500 gli spettatori sugli spalti) che ha sostenuto per tutta la gara il giovane gruppo azzurro.

Le parole del tecnico Marco Mencarelli-

« Il bilancio rimane positivo perché in questa fascia d'età è fondamentale per noi avere queste esperienze Abbiamo giocato contro squadre molto abili come la Francia e la Spagna e abbiamo visto quanto è facile andare in difficoltà. Io credo che le ragazze abbiano fatto un’esperienza importantissima per la loro formazione. Devo fare una differenziazione tra ciò che riescono a fare in allenamento e ciò che riescono a fare in partita e in questa differenza devo vedere quale può essere il futuro di questo gruppo, del quale resto ottimista. L’unico esame che non abbiamo superato è quello di giocare un evento in “casa” senza avere la “pressione” che si mettono le ragazze nel vivere queste situazioni. Il motivo per cui facciamo delle scelte un po’ rischiose è perché le ragazze devono fare queste tipologie di esperienze, che siano poi vincenti come quelle contro la Finlandia o i match di grande equilibrio come contro la Spagna o le partite come quella di oggi in cui si perde ma ci sono segnali comunque positivi ».

Il tabellino-

ITALIA-FRANCIA 0-3 (17-25, 19-25, 18-25)

ITALIA: Gaye 11, Pettiti 6, Ceroni 2, Martinengo 5, Grimaldi 1, Jakic 1, Bozza (L). Di Girolamo 1, Buonaventuri 1, Fioretti, Fiore, Blagescu 1. N.e. Bianchin, Piazzini. All. Mencarelli.

FRANCIA: Havas 6, Figaro 9, Paindavoine 4, Nilusman 11, Cohen 18, Zokou 1, Viari (L). Scheneider, Neveu. N.e. Labazhevich, Orhan, Haeweng, Suve, Bourger. All. De Tschudy.



ARBITRI: Gonzalez (SPA), Salvati (ITA)

Italia: 3 a, 11 bs, 6mv, 25 et

Francia: 11 a, 13 bs, 7 mv, 24 et

I RISULTATI DELLA MANIFESTAZIONE-

GIRONE UNICO: Italia, Finlandia, Francia, Spagna

3/01: Francia-Spagna 3-0 (25-15, 25-16, 29-27); Italia-Finlandia 3-0 (25-19, 25-19, 25-18)

4/01: Finlandia-Francia 0-3 (17-25, 12-25, 25-27); Italia-Spagna 3-2 (25-22, 26-24, 14-25, 21-25, 15-13)

5/01: Spagna-Finlandia 3-1 (25-22, 25-15, 20-25, 25-23); Italia-Francia 0-3 (17-25, 19-25, 18-25).

LA CLASSIFICA FINALE-

Francia 3v (9pt), Italia 2v (5pt), Spagna 1v (4p), Finlandia 0v (0p)

I PREMI INDIVIDUALI

Miglior libero: Bozza (Italia)

Miglior schiacciatore: Van Mulders Munerato (Spagna)

Miglior centrale: Paindavoine (Francia)

Miglior opposto: Nilusman (Francia)

Miglior palleggiatore: Cohen (Francia)

MVP: Cohen (Francia)

NAZIONALE UNDER 16 FEMMINILE-

Chiara Bianchin (Top Volley Verona), Giulia Blagescu (Caselle Volley), Gaia Bozza, (Imoco Volley), Vittoria Buonaventuri, Ester Fioretti (USD Viscontini Volley), Maura Gaye Seyna, Alice Pettiti (Volleyrò Casal de Pazzi), Luna Ceroni (Pro Victoria Pallavolo), Dalila Di Girolamo (ASD Volley Friends), Anna Fiore (Futura Volley Giovani), Gaia Francesca Grimaldi (Pallavoloscandicci – SDB), Erika Jakic (Sc. Pallavolo Anderlini), Sofia Martinengo (ASD Volley Academy Wekondor CT), Sofia Piazzini (Chorus Volley Bergamo).

LO STAFF AZZURRO-

Marco Mencarelli (primo allenatore), Gaetano Gagliardi (secondo allenatore), Andrea Bobba (medico), Pierfrancesco Gennari (fisioterapista), Giulia Buonpensiero (Team Manager).