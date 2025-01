Wevza: l'Under 16 Maschile esordisce domani contro la Francia

AVIGNONE (FRANCIA)- Giornata di vigilia per la nazionale Under 16 maschile. Una volta archiviato il Torneo WEVZA femminile, conclusosi domenica a Messina, il gruppo azzurro guidato dal Direttore Tecnico del Settore Giovanile Maschile Vincenzo Fanizza si prepara all’esordio stagionale. Anche per i giovani atleti azzurri è infatti alle porte il Torneo WEVZA, manifestazione che prenderà il via domani mercoledì 8 e che terminerà sabato 11 gennaio. L’evento, come noto, sarà propedeutico al Second Round in programma ad aprile (location da definire) e che metterà in palio il pass per i Campionati Europei di categoria in programma dal 23 luglio al 3 agosto a Yerevan (Armenia).

Il gruppo azzurro, giunto in Francia questa mattina, nel pomeriggio avrà modo di prendere familiarità con il Gymnasium Champfleury di Avignone, impianto di gioco che ospiterà l’intera manifestazione. Gli azzurrini faranno poi il loro esordio nel Wevza domani contro la Francia, per poi affrontare giovedì 9 la Spagna e chiudere la prima fase del Torneo venerdì 10 gennaio contro la Finlandia; tutti i match dell’Italia sono in programma alle ore 15.

Le parole del Direttore Tecnico del Settore Giovanile Maschile Vincenzo Fanizza

« Veniamo da sette giorni di allenamento con un gruppo di ragazzi del tutto nuovo, atleti che sono stati selezionati durante le varie giornate dei Regional Day. Si tratta di un bel gruppo squadra con dei parametri fisici importanti; i ragazzi si stanno allenando da poco insieme ma già si vedono notevoli miglioramenti. Ci vuole un po' di tempo per assimilare il tutto ma sono sicuro che faremo un bel torneo. Questa manifestazione, anche se non qualificante, ci permette di dare ai ragazzi la possibilità di vivere un’esperienza a loro del tutto nuova e che servirà a farci trovare poi pronti per quello che faremo da aprile in poi; questo è l’aspetto che mi interessa maggiormente ».

Che Torneo sarà e cosa mi aspetto dai ragazzi ?

« Abbiamo lavorato su vari aspetti tecnici, soprattutto il fondamentale del servizio che cerchiamo di curare con particolare attenzione anche durante gli incontri dei Regional Day e del Club Italia Allargato. Non ho la bacchetta magica per sapere come andranno a finire le cose. Ci aspettiamo di fare un buon torneo per il semplice fatto che abbiamo visto i ragazzi molto motivati e preparati in collegiale, merito sicuramente anche del grande lavoro svolto con le proprie società di appartenenza. Tireremo poi le somme a fine manifestazione per capire dove dobbiamo migliorare e lavorare di più. Ad Avignone affronteremo formazioni come ad esempio la Francia, una nazione che ha vinto tutti e tre i Campionati Europei giovanili maschili dello scorso anno, superandoci tra l’altro nelle due finali continentali Under 18 e Under 22, non il Mondiale Under 17 perché quello lo abbiamo vinto noi. Siamo tranquilli, contenti e soddisfatti del lavoro svolto durante questo collegiale al CPO di Roma”.

L’approccio mentale?

« I ragazzi sono stati fantastici, in questo periodo si sono comportati davvero molto bene. È un gruppo molto giovane e non è mai facile per atleti di questa età stare lontano dalle famiglie e dagli affetti, lo sappiamo, ma ragazzi mi sono sembrati molto maturi ».

Cosa si aspetta dal 2025 dopo un altro anno che ha visto le nazionali giovanili azzurre protagoniste in Europa e nel Mondo?

« Mi aspetto di continuare a fare quanto fatto negli anni passati; di allenarci e cercare di migliorarci sempre di più. Non dobbiamo mai guardare indietro. È chiaro, non è mai facile confermarsi perché le aspettative sono sempre molto alte ma d'altronde è giusto anche così. Rappresentiamo un intero movimento, siamo l’Italia e ogni volta che partecipiamo a una qualsiasi manifestazione dobbiamo cercare di ottenere il massimo. Non possiamo nasconderci dietro a niente e nessuno. Siamo una nazionale importante sia nel femminile, sia nel maschile. Affronteremo con il massimo impegno tutte le sfide che ci riserverà il futuro e ci faremo sicuramente trovare pronti per tutte le manifestazioni che disputeremo ».

LA POOL-

Italia, Francia, Spagna, Finlandia.

IL CALENDARIO COMPLETO-

8/01: Francia-Italia (ore 15); Spagna-Finlandia (ore 19)

9/01: Italia-Spagna (ore 15); Francia-Finlandia (ore 19)

10/01: Italia-Finlandia (ore 15); Francia-Spagna (ore 19)

11/1: Finale 3/4° posto (ore 15); Finale 1/2° posto (ore 19)

IL ROSTER-

Thomas Primerano (Volley Lube); Nicola Koerner (Sport Team Sudtirol); Cristian Di Matteo, Samuele Monti (Fenice Roma Pallavolo); Samuele Filippi, Matteo Stefani, Leonardo Tragni, Matteo Vimercati (Diavoli Rosa); Federico Guiotto (Polisp. Torrebelvicino); Elia Ticci (Unione Sportiva Sales); Michele Mangini, Samuele Storini (Volley Milano); Joel Kouassi (Volley Montanaro); Dimitrije Janicijevic (You Energy Volley).

LO STAFF-

Vincenzo Fanizza (Primo Allenatore); Monica Cresta, Luca Leoni (Allenatori); Pascal Laricchiuta (Fisioterapista); Luca Moro (Medico); Luca Palazzetti (Scoutman); Arcangelo Vendola (Team Manager).