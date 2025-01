Wevza: l'Italia U. 16 maschile si arrende alla Spagna

Primo set che vede le due squadre studiarsi in una prima fase molto combattuta (4-4, 7-7, 11-11). I primi ad allungare sono gli azzurrini, che si portano, dopo il primo time out della Spagna, sul 17-13 e successivamente sul 20-15, obbligando gli iberici a ricorrere al secondo tempo di sospensione. Al rientro in campo però gli azzurrini sono in difficoltà e la Spagna accorcia sul 21-19, costringendo coach Fanizza a richiamare i suoi in panchina. Nel finale l’Italia spreca due set point (24-23 e 25-24), mentre gli avversari sfruttano la prima occasione utile e chiudono il parziale sul 25-27.

Nel secondo set l’Italia preme subito sull’acceleratore portandosi inizialmente sul 8-5. I punti del +4 per il 10-6 e del +5 per il 16-11 costringono la formazione iberica a spendere entrambi i time out. Gli azzurrini rimangono concentrati e come nel primo set arrivano sul 20-15. Il finale di parziale viene amministrato senza troppe difficoltà, un ace di Mangini (24-19) porta al primo set point poi annullato dalla Spagna; mentre è un attacco in diagonale di Tragni a chiudere il set sul 25-20.

Terza frazione in equilibrio nella sua parte iniziale con le due compagini che battagliano punto a punto (2-2, 4-4, 8-8). L’Italia prova ad allungare portandosi a +3 sul 12-9, ma gli iberici non si arrendono, controbattono e dopo un time out si portano a +2 sul 12-14. La nazionale spagnola non si disunisce e mantiene una considerevole distanza sugli uomini di Fanizza fino alla fine del parziale. Il primo set point arriva sul 19-24 e viene subito capitalizzato (19-25). Italia 1-2 Spagna.

Quarto parziale che vede le due formazioni giocarsela alla pari fino ai punti conclusivi. Gli azzurrini provano a prendere il largo sugli avversari portandosi a+3 sul 16-13 ma vengono subito raggiunti (16-16). L’Italia può sfruttare un set point sul 24-23 e un altro sul 25-24, ma la Spagna non cede e al primo match point sul 25-26 riesce a chiudere la partita (25-27) con il punteggio di 1-3.

Il tabellino-

ITALIA-SPAGNA 1-3 (25-27, 25-20, 19-25, 25-27)

ITALIA: Filippi 18, Mangini 15, Primerano 15, Guiotto 7, Storini 10, Di Matteo, Monti (L). Vimercati, Tragni 3, Koerner 1. N.e. Janicijevic, Stefani, Kouassi, Ticci. All. Fanizza.

SPAGNA: Pozzato Torrico 17, Medina de la Portilla 4, Monzo Luengo 26, Majan 8, Soto Vidal 5, Quintero 2, Herrera Rosado (L). Martin, Aguilera, Chamarro. N.e. Agusti, Rodriguez Lopez, de Ayala, Nin Torres. All. Taboada Campelo.

Durata set: 28’, 22’, 21’, 29’ Tot: 100’

ARBITRI: Jakob (FRA), Isnard (FRA).

LA POOL-

Italia, Francia, Spagna, Finlandia.

IL CALENDARIO COMPLETO-

8/01: Francia-Italia 2-3 (25-27, 25-22, 25-7, 19-25, 11-15); Spagna-Finlandia 3-0 (25-19, 25-16, 25-18)

9/01: Italia-Spagna 1-3 (25-27, 25-20, 19-25, 25-27); Francia-Finlandia (ore 19)

10/01: Italia-Finlandia (ore 15); Francia-Spagna (ore 19)

11/1: Finale 3/4° posto (ore 15); Finale 1/2° posto (ore 19)