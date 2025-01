Wevza: l'Under 16 Maschile torna alla vittoria contro la Finlandia

AVIGNONE (FRANCIA) - Seconda vittoria per la nazionale Under 16 maschile impegnata nel Torneo WEVZA di Avignone (Francia) . Gli azzurrini del DT Vincenzo Fanizza si sono subito ripresi dopo la sconfitta subita ieri con la Spagna e hanno inflitto un secco 3-0 (25-16, 25-20, 25-17) alla Finlandia dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Top scorer del match è stato il finlandese Vaisanen con 12 punti a referto, seguito in doppia cifra dall’azzurrino Federico Guiotto con 10. La partita di questa sera alle ore 19:00 tra Francia e Spagna delineerà il quadro delle finali in programma nella giornata di domani.

Primo set che vede l’Italia in vantaggio durante tutto l’arco della frazione. Gli azzurrini, sempre concentrati e decisi, si portano prima sul (15-10) obbligando la Finlandia al time out e successivamente sul (21-14) fino a chiudere il set a +9 sugli avversari (25-16).

Secondo set che inizia con i ragazzi di coach Fanizza sotto nel punteggio (3-5). Nel corso del parziale la Finlandia non tiene però il passo degli azzurrini che allungano sul +4, (17-13) prima e (21-17) poi, per chiudere al primo set point utile sul (25-20).

Diverso invece l’andamento in avvio di terzo set. La Finlandia non molla, ed è costantemente in vantaggio nella prima parte del parziale (2-5, 7-9, 10-13). L’Italia ci crede e raggiunge il pareggio sul (14-14). Dopo il time out discrezionale chiamato dalla Finlandia gli azzurrini prendono il largo e arrivano prima sul +6 (22-16) e poi chiudono al secondo match point sul (25-17). Italia–Finlandia 3-0.

Il tabellino-

ITALIA-FINLANDIA 3-0 (25-16, 25-20, 25-17)

ITALIA: Tragni 7, Storini 4, Primerano 9, Guiotto 10, Mangini 8, Di Matteo 6, Monti (L). Janicijevic 2, Vimercati, Stefani, Koerner. N.e. Filippi, Kouassi, Ticci. All. Fanizza.

FINLANDIA: Tanttinen 1, Vourentausta 1, Antila 4, Alhanen, Vaisanen 12, Kupari 5, Wentus (L). Huhtaluhta 3, Kurikka 1, Tuomi. N.e. Uusitalo, Tyynismaa. All. Rantanen

Durata set: 20’, 23’, 22’. Tot: 63’

ARBITRI: Isnard (FRA), Jacob (FRA).

Italia: 5 a, 15 bs, 8 mv, 26 et.

Finlandia: 3 a, 13 bs, 2 mv, 27 et.

LA POOL

Italia, Francia, Spagna, Finlandia.

IL CALENDARIO COMPLETO

8/01: Francia-Italia 2-3 (25-27, 25-22, 25-7, 19-25, 11-15); Spagna-Finlandia 3-0 (25-19, 25-16, 25-18)

9/01: Italia-Spagna 1-3 (25-27, 25-20, 19-25, 25-27); Francia-Finlandia 3-0 (25-15, 25-19, 25-15)

10/01: Italia-Finlandia 3-0 (25-16, 25-20, 25-17); Francia-Spagna (ore 19)

11/1: Finale 3/4° posto (ore 15); Finale 1/2° posto (ore 19)

LA CLASSIFICA PARZIALE

Spagna 2V (6pt), Italia 2V (5pt), Francia 1V (4pt), Finlandia 0V (0pt)