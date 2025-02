Nazionali di pallavolo, confermato lo sponsor tecnico

Le Nazionali di pallavolo avranno ancora lo stesso sponsor tecnico. L'annuncio in una nota: "Erreà e la Federazione Italiana Pallavolo annunciano con soddisfazione il rinnovo della partnership tecnica. Un accordo grazie al quale le nazionali azzurre continueranno a indossare le maglie realizzate dal noto marchio italiano per altri quattro anni, fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La fortunata collaborazione tra Fipav ed Erreà, iniziata nel 2017, ha visto entrambe le parti lavorare a stretto contatto in tutti questi anni, ottenendo risultati significativi e ambiziosi. La partnership tecnica, che si fonda nel segno del made in Italy, è stata suggellata da un ultimo quadriennio eccezionale per le nazionali azzurre seniores, oltre alla storica Medaglia d’Oro olimpica, infatti, sono arrivate la vittoria nel Campionato Mondiale maschile 2022, il doppio Campionato Europeo 2021 e i successi 2024 e 2022 nella VNL femminile. Oltre alle nazionali maggiori, Erreà sarà fornitore ufficiale del materiale tecnico anche per le giovanili azzurre, il Club Italia Femminile e le Nazionali di Sitting volley".