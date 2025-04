Qualificazioni Europee: l'U 16 maschile concede il bis contro Israele

HERAKLION (GRECIA)- L’Italia concede il bis. Dopo la vittoria all’esordio contro la Croazia per 3-1, la nazionale Under 16 maschile di Vincenzo Fanizza, impegnata al Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria, batte anche Israele per 3-1 (21-25, 25-17, 25-16, 25-19). Al National Athletic Center Lido di Heraklion (Grecia) infatti, gli azzurrini, dopo un primo set molto sofferto, mettono in campo una prova solida e coraggiosa portando a casa la seconda vittoria in altrettante partite della Pool E. Top scorer dell’incontro Michele Mangini con ben 17 punti a referto. Per l’Italia l’ultima gara di questa manifestazione, che come noto, mette in palio il pass per la rassegna continentale di categoria a Yerevan (Armenia) dal 23 luglio al 3 agosto, è in programma domani, domenica 27 aprile alle ore 18.30, contro i padroni di casa della Grecia.