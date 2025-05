Volleball Nations League: De Giorgi ha scelto i 30

MILANO- Il Commissario Tecnico della Nazionale maschile Ferdinando De Giorgi, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle nazionali azzurre, in corso di svolgimento presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, ha comunicato la lista dei 30 azzurri che potranno essere utilizzati per la Volleyball Nations League 2025. L’Italia esordirà a Québec City (11-15 giugno) dove troveranno sulla loro strada: Bulgaria, Germania, Francia e Argentina. Nella tappa successiva Giannelli e compagni saranno impegnati a Chicago, (Stati Uniti, 25-30 giugno) per affrontare Polonia, Cina, Brasile e Stati Uniti. Nella terza settimana di gioco, in programma a Lubiana (Slovenia, 16-20 luglio), la nazionale maschile scenderà in campo contro: Serbia, Ucraina, Slovenia, e Olanda. La Final 8 si disputerà a Ningbo (Cina) dal 30 luglio al 3 agosto.