Nazionali Volley, presentate le nuove maglie

La maglia nasce dalla convinzione che non è solo un capo sportivo ma è un simbolo e uno strumento di comunicazione. È il battito di un Paese che lotta, soff e ed esulta, e non smette mai di credere. È il legame indissolubile tra chi la indossa e chi la sostiene, un messaggio di appartenenza, un’emozione da vivere e condividere.

Ispirate al Tricolore, simbolo per eccellenza del nostro Paese, e al desiderio di farne una maglia, le nuove divise presentano quattro colorazioni, ciascuna abbinata a una parola chiave: speranza (verde), anima (bianco), passione (rosso), riprese dal celebre discorso di Giosuè Carducci per il Centenario del Tricolore, oltre a storia (azzurro), richiamo tradizionale al colore identitario della Nazionale. Una novità che racconta i valori fondanti del movimento pallavolistico italiano.

Verde – Speranza Il verde rappresenta la fiducia nel futuro, nelle nuove generazioni e nella forza di superare ogni limite. È il simbolo della speranza verso nuovi traguardi e della certezza che, con impegno e dedizione, ogni sogno può diventare realtà. È la maglia di chi non si arrende mai, di chi continua a credere, a lottare, a sognare.

Bianco – Anima Il bianco incarna la purezza e l’essenza autentica dello sport: armonia e sacrificio. È il colore di chi gioca con lealtà, di chi mette l’anima prima di tutto. Indossarlo significa portare con sé un valore autentico: l’essenza profonda della propria convinzione nel fare ciò che si ama.

Rosso – Passione Il rosso è energia pura: la forza che accende il cuore degli atleti nei momenti decisivi. È dedicata a chi trasforma la passione in forza, in emozione. Questa maglia rappresenta il coraggio di chi sa che oltre al talento serve il cuore.

Azzurro – Storia L’azzurro è il colore con cui abbiamo scritto le pagine più belle del nostro cammino, il filo conduttore che lega il presente al glorioso passato della pallavolo italiana. Ogni punto, ogni set, ogni vittoria fanno parte di una storia ricca di successi e grandi protagonisti. Indossarlo significa onorare la tradizione e sentirsi parte di un’eredità unica: quella di chi ha dato tutto per un ideale, di chi ha reso indimenticabili le notti di gloria e di chi continua a sognare in grande.

Ogni atleta e ogni tifoso che indosserà questi colori sarà portavoce di un messaggio che va oltre il campo da gioco: un segno di orgoglio e appartenenza che unisce l’intero Paese.

Come tutti i capi Erreà, le maglie sono certificate OEKO-TEX® Standard 100, garantendo l’assenza di sostanze nocive per la salute, e realizzate con nuovo tessuto Sensibility, introdotto ai Giochi Olimpici di Parigi. Grazie all’utilizzo di fibra riciclata ed a un’analisi conforme alla norma ISO 14067, questo tessuto riduce le emissioni di CO2 del 32,23% rispetto a una maglia standard, confermando l’impegno costante dell’azienda per una sostenibilità a lungo termine.

Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà: “La nostra visione per queste nuove maglie va oltre la performance sportiva. Volevamo che racchiudessero il battito del cuore della nostra nazione. Vogliamo che diventino un simbolo forte di identità, un segno tangibile di appartenenza che unisca ancora di più i tifosi alla passione che anima la Nazionale e alle sue imprese, sotto l’unica bandiera che ci fa sentire parte di un grande movimento.”

Giuseppe Manfredi, Presidente FIPAV: “C’è tanta soddisfazione da parte nostra per la prosecuzione per questa che è diventata molto di più di una partnership. Tra noi ed Erreà c’è un feeling che si è rinforzato negli anni e che ci ha permesso di toglierci numerose, reciproche soddisfazioni. Con l’inizio di questo nuovo ciclo olimpico l’azienda parmigiana ha poi studiato le nuove divise che coniugano i valori dell’italianità a materiali di livello assoluto, ma quest’ultimo aspetto, permettetemi di dirlo, non è una

novità. Non vedo l’ora di vedere le nostre ragazze e i nostri ragazzi indossare questi capi”.