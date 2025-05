La Germania si prende la rivincita sull'Italia di Velasco

MILANO- La giovane nazionale di Velasco si arrende stasera per 1-3 (21-25, 24-26, 25-22, 21-25) alla Germania nella seconda amichevole che opponeva le azzurre alla formazione allenata da Bregoli. L'Italia non ha saputo ripetere a Milano la bella prestazione di ieri al Pala Igor ma ha comunque messo in mostra le potenzialità di un gruppo e di alcuni elementi che in futuro potranno soltanto crescere.

Partita non semplice per le azzurre contro una Germania scesa in campo con un atteggiamento diverso rispetto a quello mostrato ieri al Pala Igor di Novara. I giornalisti presenti all’Allianz Cloud hanno premiato come MVP del match la tedesca Marie Scholzel, miglior realizzatrice della sfida con 18 punti messi a referto, in casa azzurra da segnalare invece i 16 punti di Giorgia Frosini. Sia la sfida di ieri a Novara, sia quella di oggi a Milano sono state trasmesse in diretta televisiva su Discovery+.

Per questa seconda sfida tra Italia e Germania Julio Velasco si è affidato al sestetto composto dalla diagonale Cambi-Malual, da Sartori e Munarini centrali, da Degradi e Piva schiacciatrici e da Moro al libero.

Sono state Carlotta Cambi e compagne a iniziare il match con il piglio giusto: parallela vincente di Piva, attacco di Degradi, due punti consecutivi di Munarini e le azzurre si sono portate sul 6-2. Vantaggio che l’Italia ha tenuto ben saldo fino a metà frazione di gioco (14-11). La Germania ha poi messo nel mirino le azzurre: attacco della Alsmeier, due punti consecutivi della Weske e le tedesche hanno fissato il risultato in parità a quota 15. L’Italia ha subito il ritorno delle rivali, che a differenza delle azzurre, hanno trovato buon ritmo e allungato sul 18-22. Strubbe e Jatzko per il 19-24 Germania; murato l’attacco di Degradi e le atlete di coach Bregoli sono riuscite a chiudere sul 21-25.

Secondo set equilibrato. Dopo un momentaneo 3-3 è stata la Germania, prolifica a muro, a scappare a +3 sul 5-8; svantaggio che le azzurre hanno azzerato grazie all’attacco di Degradi e al muro di Munarini (9-9). La battaglia sotto rete è poi proseguita con le due squadre sempre a contatto, passate dal 12-12 al 19-19. Nel finale ancora bagarre tra le due compagini: attacco out di Frosini, primo tempo di Munarini ben servita da Cambi per il 21-21. Qualche rotazione da entrambe le parti e il set è proseguito ai ai vantaggi. Sul 24-24 sono state poi le tedesche a trovare lo spinto decisivo: attacco di Degradi murato da Scholzel e la Germania è riuscita a chiudere il secondo set sul 24-26.

Dopo un avvio di terza frazione di gioco non semplice (1-4) le azzurre si sono ricompattate; primo tempo di Sartori, attacco out tedesco e punto di Giovannini che ha rifissato il risultato in parità sul 5-5. Due volte Frosini, prima con la parallela vincente seguita dal punto di Sartori e l’Italia ha trovato il break sul 7-5. Reazione Germania che non è tardata ad arrivare; le atlete di Giulio Bregoli sono riuscite ad accorciare le distanze e a tornare in parità a quota 8. Azzurre che hanno tentato la mini fuga: mani out trovato Frosini, punto di Munarini a muro, attacco vincente di Giovannini e l’Italia si è portata sul 13-9. Qualche rotazione per la Germania di Giulio Bregoli e le tedesche sono risalite (16-16). L’Italia ha ritrovato fiducia scappando via: muro a due targato Squarcini-Frosini, attacco out della Jatzko per il 19-16 Italia. Vantaggio che Cambi e compagne hanno ben amministrato (23-20), la Germania ha tentato di accorciare le distanze riportandosi a contatto (23-22), ma sul finale un attacco potente di Giovannini e un muro di Malual hanno fissato il punteggio sul 25-22 Italia. Da segnalare un’ottima terza frazione di gioco dell’opposto azzurro Giorgia Frosini, molto prolifica in attacco e autrice di 8 punti con 3 muri.

A inizio quarta frazione di gioco spazio in campo per Loveth Omoruyi. A partire meglio sono state le tedesche: muro della solita Scholzel per il 2-6 Germania. Reazione vemente azzurra: attacco di Omoruyi, block out tedesco su spunto di Frosini, parallela vincente di Giovannini, ace di Omoruyi e il risultato si è fissato sul 6-6. Un lunghissimo botta e risposta ha poi visto le due formazioni battagliare punto a punto, passando dal 10-10, 14-14, fino sul 16-16, momento decisivo che ha visto la Germania scappare via e portarsi a +4 sul 17-21. Vantaggio che le tedesche ha tenuto ben saldo (19-23) fino al primo tempo vincente trovato da Scholzel che ha chiuso il match sul 21-25. Italia-Germania 1-3.

Il Tabellino-

ITALIA-GERMANIA 1-3 (21-25, 24-26, 25-22, 21-25)

ITALIA: Piva 7, Munarini 8, Cambi 1, Degradi 10, Sartori 5, Malual 5, Moro (L). Frosini 16, Squarcini 7, Eze, Omoruyi 2, Giovannini 8. N.e: Panetoni e Gray.

GERMANIA: Alsmeier 4, Strubbe 12, Weske 15, Jatzko 17, Scholzel 18, Glaab 3, Cesar (L). Stautz 4, Tabacuks 2, Kohn, Hanle 1, Pogany (L). N.e: Cekulaev e Weitzel.

Arbitri: Stefano Nava, Angelo Santoro.

Durata: 26', 30', 26', 29' Tot: 109’Spettatori 1250, 19.471,00 Euro d'incasso