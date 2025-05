Domani l'Italia sfida l' Olanda al Pala Panini

Le parole dell’opposta azzurra, Giorgia Frosini-

« Siamo a Modena da qualche giorno per prepararci nel migliore dei modi a questo torneo . Stiamo lavorando molto bene cercando di limare gli aspetti ancora perfettibili del nostro gioco e per proseguire il lavoro iniziato le scorse settimane per arrivare nel migliore dei modi ai primi impegni di VNL. Questo torneo sarà un bel test per lavorare sul nostro gioco e soprattutto per affrontare con entusiasmo questi momenti che sicuramente saranno di crescita per tutte noi. Personalmente sono onorata di far parte, per la prima volta, del gruppo seniores e nello specifico di giocare match contro avversarie così prestigiose in un’arena che è un vero e proprio tempio del volley che trasuda storia. In effetti non vediamo l’ora di scendere in campo ed essere accolte da un pubblico numeroso e caloroso per supportarci ».

Le 15 azzurre

Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Linda Nwakalor, Alice Nardo, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Benedetta Sartori. All. Julio Velasco

Germania

Anastasia Cekulaev, Marie Scholzel, Anna, Pogany, Maria, Tabacuks, Antonia Stautz, Annie Cesar, Monique Strubbe, Corinna Glaab, Emilia Weske, Leana Grozer, Lena Kindermann, Sarah Straube, Camilla Weitzel, Lina Alsmeier, Patricia Nestler. All. Vital Heynen

Turchia

Simge Akoz, Ayçin Akyol, Elif Sahin, Eylul Yatkin, Meliha Diken, Ayse Curuk, Deniz Uyanik, Hande Baladin, Aleksia Karutasu, Saliha Sahin, Dilay Ozdemir, Asli Kalac, Berka Buse Ozden, Yaprak Erkek. All. Daniele Santarelli



Olanda

Sarah Van Aalen, Indy Baijens, Hester Jasper, Nicole Van de Vosse, Florien Reesink, Marije ten Brinke, Laura Janssen, Iris Vos, Suus Gerritsen, Britte Stuut, Jette Kuipers, Hyke Lyklema, Jet Kok, Yfke Jelsma. All. Felix Koslowski

AIA AeQuilibrim Cup Women Elite

Calendario gare

23 maggio 2025

ore 16:30: Germania-Turchia

ore 20:00: Italia-Olanda

24 maggio 2025

ore 16:30: Germania-Olanda

ore 20:00: Italia-Turchia

25 maggio 2025

ore 14:00: Turchia-Olanda

ore 17:00: Italia-Germania