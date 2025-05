Esordio vincente per la nazionale di De Giorgi

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) -È cominciato con una vittoria il percorso 2025 della nazionale maschile . Al BMW Park di Monaco di Baviera gli azzurri, guidati dal CT Ferdinando De Giorgi, hanno superato per 3-2 (25-19, 25-22,20-25, 20-25, 15-7) i padroni di casa della Germania nel primo incontro amichevole della stagione azzurra. In occasione del 50° anniversario dell’Associazione Bavarese di Pallavolo gli azzurri hanno rotto il ghiaccio in vista dei prossimi impegni ufficiali della lunga stagione azzurra. La gara giocata al BMW Park, impreziosito da una bella cornice di pubblico, è stata la prima partita internazionale ufficiale ad essere disputata sull’ASB GlassFloor, innovativo pavimento di gioco in vetro high-tech.

La sfida tra Italia e Germania, a Monaco di Baviera, è stata anche la gara d’esordio in assoluto in Nazionale seniores per Mattia Boninfante, Kamil Rychlicki e Giovanni Gargiulo inseriti dal commissario tecnico azzurro nel sestetto titolare di inizio gara.

L’Italia di De Giorgi è scesa in campo con la diagonale composta da Boninfante- Rychlicki, Anzani e Gargiulo al centro, Porro e Sani schiacciatori con Laurenzano libero.

La Germania, invece, ha scelto Joscha al palleggio, Torwie opposto, Burggraf e John schiacciatori, Mohwinkel e Rohrs al centro, Graven libero.

Archiviata questa prima gara amichevole per gli azzurri, i prossimi impegni ufficiali saranno: l’incontro amichevole il 30 maggio (ore 16) a Cavalese contro l’Iran e il BPER Test Match “Memorial Pasinato”, in programma alla Kione Arena di Padova il 31 maggio alle ore 18.30 sempre contro la formazione iraniana.

In avvio di primo set l’Italia è partita molto forte (6-1, 7-1) ed è stata molto efficace a muro. Gli azzurri con il proseguire delle azioni hanno mantenuto il comando (8-3, 10-3). L’Italia in queste prime battute di gioco è stata molto ordinata nella fase muro-difesa. La Germania, da parte sua, ha provato a ricucire lo svantaggio con delle palle piazzate (14-9). Il finale ha confermato la superiorità dell’Italia (20-14) e il set si è chiuso senza sorprese con un errore al servizio dei tedeschi che ha fissato il punteggio sul 25-19.

Nel secondo set, invece, l’avvio è stato più equilibrato (2-2, 4-4). L’Italia, però, ha tentato e trovato subito un mini allungo ed è andata al comando (7-5). Il duello sotto rete è proseguito con le due formazioni che hanno lottato punto a punto (15-15). Dopo questa fase di equilibrio a rompere la parità è stata l’Italia con un bel muro di Gargiulo (20-18). Una volta al comando, gli azzurri hanno gestito il vantaggio e Giovanni Gargiulo alla prima palla set a disposizione ha chiuso il parziale 25-22.

Al rientro in campo l’Italia ha provato nuovamente a mettersi davanti (6-4). Con il passare delle azioni gli azzurri hanno provato a difendere il vantaggio (12-10), poi però un passaggio a vuoto dell’Italia ha permesso alla formazione teutonica di trovare la parità (13-13). Le due squadre hanno viaggiato appaiate anche nelle fasi successive fino a quando la Germania ha trovato il suo momento favorevole e il conseguente allungo (18-20). A questo punto l’Italia è andata in difficoltà soprattutto in attacco e i padroni di casa hanno comandato anche il finale fino al 20-25.

Quarto set con la Germania subito brava a scappare in avanti (5-6) nonostante i cambi operati dall’Italia. Gli azzurri con il passare delle azioni hanno faticato a trovare il giusto ritmo e sono stati costretti a inseguire (9-11). La Germania da questo momento in avanti ha assunto il controllo e l’Italia da parte sua, invece, ha commesso qualche errore di troppo (14-19). Le fasi finale hanno confermato il momento favorevole dei tedeschi, che hanno prolungato il match al quinto set 20-25.

Nel tie-break l’ace di Sanguinetti ha spinto gli azzurri avanti per 2-0. Bovolenta non è stato da meno e l’Italia ha allungato 4-1. Nelle fasi successive anche Recine in gran spolvero e gli azzurri si sono portati sul +4 (8-4) al cambio campo. Boninfante, letale in battuta, ha condotto l’Italia sul 10-4. Il finale è stato tutto azzurro fino al definitivo 15-7.

Top scorer del match è stato John Filip con 16 punti. In casa azzurri, invece, i migliori marcatori sono stati Francesco Sani e Luca Porro, entrambi con 12 punti realizzati. Al termine il tedesco Maase è stato eletto MVP del match giocato al BMW Park di Monaco di Baviera.

Domani le due squadre disputeranno sempre a Monaco un allenamento congiunto.

I protagonisti-

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Italia)- « Quello di oggi è stato un buon test. Alcuni di questi ragazzi hanno cominciato con noi da due giorni, altri da una settimana. Le amichevoli con la Germania sono sempre importanti e utili, perché è una squadra molto agonista. Oggi abbiamo potuto far esordire in maglia azzurra ben tre giocatori, e questo è molto importante per loro e anche per l’intero gruppo. Siamo solo all’inizio: è normale che tante cose dovranno essere sistemate. Nella gara di oggi ho apprezzato la voglia di non mollare e la capacità di riprendersi nel quinto set. Dobbiamo ora lavorare sulla continuità e sui vari meccanismi di gioco; per questo occorrerà, chiaramente, un po' più di tempo ».

Simone Anzani (Italia)- « Dopo tanti anni di carriera, mi mancava ancora giocare una gara ufficiale su un campo così tecnologico. Secondo me, prova superata, e mi auguro che possano in futuro utilizzare questa superficie anche in altre manifestazioni. Per quanto riguarda, invece, l’aspetto tecnico, sapevamo che potevamo non essere brillanti da subito, ma l’importante è quello che abbiamo dimostrato nell’arco di tutta questa amichevole: il non mollare mai, la capacità di venire fuori dalle situazioni complicate. Abbiamo cominciato ad allenarci insieme davvero da due giorni e, quindi, per ora il risultato è positivo. Continuiamo a lavorare per preparare al meglio gli appuntamenti che ci aspettano nelle prossime settimane ».

Luca Porro (Italia)- « È stata una bella partita, finita al tie-break, e sappiamo benissimo che dobbiamo migliorare alcuni aspetti del gioco. È stato bello giocare oggi qui a Monaco, per una ricorrenza importante per loro. In questo gruppo ognuno avrà le proprie opportunità. La competizione in nazionale è chiaramente alta, l’obiettivo personale è innanzitutto migliorare sotto il punto di vista del gioco. Ora ci attendono altre amichevoli e test match prima della partenza per la VNL, dove cercheremo di fare del nostro meglio ».

Il tabellino

ITALIA-GERMANIA 3-2 (25-19, 25-22, 20-25, 20-25, 15-7)

ITALIA: Boninfante 4, Porro L. 12, Anzani 5, Rychlicki 11, Sani 12, Gargiulo 7, Laurenzano (L), Romanò. Bovolenta 8, Sanguinetti 6, Recine 6, Bottolo 4. N.e Porro P., Cortesia, Gardini, Caneschi, Pace. All. De Giorgi.

GERMANIA: Kunstmann, Burggraf 1, Mohwinkel 12, Torwie 12, John 16, Rohrs 11, Graven (L), Peter. Maase 5, Malescha 4, Eckrdt, Hosch, Meier 1. N.e, Zimmermann, Krage, Korreck. All. Winiarski.

Durata: 27’, 29’, 27’, 31’, 14’ Tot:128’

Italia: a 9, bs 26, mv 11, et 36.

Germania: a 6, bs 25, mv 9, et 30.