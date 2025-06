VNL: domani l'esordio delle azzurre contro gli Usa

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Tutto pronto per la prima uscita in VNL della nazionale femminile. Domani alle ore 19.00 (italiane), in diretta su DAZN e in streaming su VBTV, le azzurre del CT Julio Velasco affronteranno gli USA nella sfida inaugurale della Pool 2 di Rio de Janeiro. Nella suggestiva cornice del Maracanazinho le campionesse olimpiche nonché detentrici della Volleyball Nations League 2024, incroceranno proprio gli Stati Uniti in un remake dello storico ultimo atto dei Giochi Olimpici di Parigi 24. Per capitan Danesi e compagne sarà l’occasione per conquistare la prima vittoria ufficiale del 2025 e muovere la classifica di VNL. Proprio il capitano azzurro, a margine della conferenza stampa di lancio della tappa a cui hanno partecipato rappresentanti delle sei squadre presenti a Rio più il tecnico delle padrone di casa, Ze Roberto, ha presentato la sfida con gli USA in particolare e questa prima Pool in generale.