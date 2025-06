VNL: Mattia Bottolo presenta Italia-Argentina

Le parole di Mattia Bottolo

«»Abbiamo giocato tre partite di fila, un po' atipico per noi giocarle così tutte insieme. Sono state tre gare intense: il bilancio è positivo perché abbiamo vinto due partite su tre giocate. Abbiamo lottato in ogni gara, c’è stata soprattutto una reazione in ogni partita. Con la Germania, ad esempio, siamo partiti non bene ma siamo stati bravi a cambiare il volto alla partita. Con la Francia c’è stata la stessa bella reazione, ma ci sono mancati alcuni dettagli nel quarto set che ci avrebbero permesso di andare al quinto e poi lì magari l’avremmo anche portata a casa. La prima tappa di VNL è sempre più complessa: non è facile giocare partite così ravvicinate e con un gruppo che ovviamente deve ancora trovare l’amalgama. Sì, domani abbiamo l’Argentina. Ci attende un match intenso come gli altri giocati qui a Quebec. Abbiamo visto un’Argentina, in queste prime partite, molto tignosa, che non molla nulla e basa il proprio gioco sulla velocità e sul gioco al centro. Ci sarà da soffrire ma noi sapremo sicuramente dire la nostra. Sarà importante, questa volta, partire con il piede giusto, dimostrando subito agli avversari le nostre qualità. Anche questa VNL è speciale! Per me è la quinta Volleyball Nations League in maglia azzurra. Ogni volta è un’emozione nuova, e rappresentare il proprio Paese è sempre motivo di orgoglio. Mi ricordo ognuna delle quattro edizioni precedenti e conservo il ricordo di ogni singolo match giocato con l’Italia.

L’obiettivo dell’Italia in questa VNL è la medaglia: un podio che alla maggior parte dei ragazzi di questo gruppo manca. Ci siamo andati vicini in tante occasioni, ma non siamo mai riusciti a metterci al collo una medaglia. A volte ci è mancato qualcosa nelle fasi finali di questa lunga competizione e quest’anno abbiamo fortemente l’obiettivo di fare un buon risultato finale, perché siamo convinti dei nostri mezzi e del valore dell’Italia.A livello individuale, voglio dare il mio contributo in maniera importante ogni volta che avrò la possibilità di giocare. Voglio dare il meglio di me e mi piacerebbe offrire a questa Nazionale ciò che sono riuscito a dare in questa stagione con il club. Per questo voglio vincere una medaglia alla fine di questo percorso. Le 100 presenze in azzurro? È qualcosa di inaspettato che si sogna da bambini. È una sensazione particolare, e credo che ora non me ne renda conto appieno. Con questi ritmi di gioco si ha poi poco tempo per assaporare le soddisfazioni. Magari tra qualche anno avrò modo di pensarci con più calma, e sarò felice del percorso fatto ».

I 14 DELL'ITALIA

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (Capitano), 26. Mattia Boninfante

Centrali: 25. Giovanni Gargiulo, 13. Lorenzo Cortesia, 17. Simone Anzani, 18. Giovanni Sanguinetti

Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 3. Francesco Recine, 9. Francesco Sani, 31. Luca Porro

Opposti: 16. Yuri Romanò, 11. Kamil Rychlicki

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 28. Domenico Pace

I 14 DELL'ARGENTINA

Palleggiatori: 1. Sanchez Pages, 77. Giraudo

Schiacciatori: 2. Conde, 3. Martinez Franchi, 7. Palonsky, 29. Luengas, 17 Vicentin

Centrali: 4. Gallego, 8. Loser Bruno (Capitano), 19. Maciel, 22. Zerba,

Opposti: 6. Gomez, 16. Kukartsev

Libero: 5. Scarpa

I precedenti tra Italia e Argentina

44 vittorie, 17 sconfitte, 61 totali.

Calendario e risultati Pool 1 – Quebec City

Mercoledì 11 giugno: Bulgaria-Italia 1-3 (16-25, 25-22, 18-25, 19-25); Argentina-Francia 3-1 (25-22, 13-25, 25-22, 25-19)

Giovedì 12 giugno: Germania–Canada 2-3 (25-23, 19-25, 25-21, 23-25, 11-15); ore 22:30 Italia-Germania (21-25, 20-25, 25-19, 25-23, 15-11)

Venerdì 13 giugno: Bulgaria-Argentina 3-0 (25-21, 25-20, 28-26); Francia–Italia 3-1 (25-18, 25-22, 19-25, 26-

Sabato 14 giugno: ore 22:30 Canada-Francia.

Domenica 15 giugno: ore 2:00 Bulgaria–Germania; ore 17 Argentina-Italia; ore 24 Bulgaria-Canada

*orari di gioco italiani