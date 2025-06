Italia-Giappone, diretta Nations League: segui la sfida di volley live

L'Italia torna di nuovo in campo per la Volley Nations League femminile 2025, e stavolta sfida il Giappone nella trasferta ad Hong Kong. Le azzurre di Julio Velasco sono reduci dalle vittorie contro Bulgaria e Thailandia, e con un percorso perfetto fin qui di 6 vittorie in altrettante partite giocate. L'ultima sfida contro le giapponesi è stata nella finale di VNL 2024, con il trionfo dell'Italia per 3-1. Segui il match in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.