L'Italia di De Giorgi batte il Canada in amichevole

Per la gara amichevole odierna, il CT De Giorgi ha scelto il sestetto con Giannelli in palleggio, Romanò opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Galassi e Gargiulo al centro, Balaso libero.

Il Canada, dall’altra parte della rete, è invece sceso in campo con Herr in palleggio, Sclater opposto, Hofer e Young, schiacciatori, Schnitzer e McCarthy centrali, con Currie libero. La gara di oggi è stata anche l’occasione per il CT De Giorgi per far giocare quasi tutti gli elementi a disposizione.

Avvio di primo set equilibrato, con le due squadre che hanno sfruttato i primi scambi per trovare le misure. Con il passare dei minuti, l’Italia ha mostrato una maggiore fluidità: ciò ha portato a un allungo che ha prodotto il +4 (16-12). Il Canada, però, non è rimasto a guardare e ha trovato presto il pareggio (17-17), seguito dal sorpasso con un ace vincente di McCarthy (18-19).

Il servizio dei canadesi ha continuato a mettere in difficoltà la ricezione azzurra e gli avversari si sono portati sul +4 (18-22). Nel finale, il Canada ha conquistato il set alla seconda set ball con il punteggio di 25-21.

Il secondo set è cominciato con un’Italia subito aggressiva, che grazie a un turno favorevole al servizio di Giannelli ha trovato il 4-0. Come avvenuto nel primo set, il Canada è venuto fuori alla distanza, ricucendo in parte lo svantaggio (11-9). Con il passare dei minuti, la gara è cresciuta di intensità e Michieletto prima, Lavia poi, hanno messo giù palloni importanti che hanno proiettato gli azzurri sul 17-13.

Giannelli e compagni nelle fasi successive hanno contenuto il ritorno degli avversari e grazie anche a buone trame di gioco hanno chiuso il secondo set 25-23 con un attacco vincente di Michieletto.

Nel terzo set coach De Giorgi ha operato diversi cambi, inserendo Sbertoli, Cortesia e Porro al posto di Giannelli, Gargiulo e Lavia. Nelle prime battute, è stata la battuta canadese a mettere in difficoltà la ricezione dell’Italia, e i padroni di casa hanno trovato il vantaggio (4-5).

In questo set si è messo in evidenza Porro, autore di alcuni colpi pregevoli. La gara è continuata sui binari dell’equilibrio e una lunga e spettacolare azione, finalizzata da Romanò, ha portato il punteggio sul 15-15.

A questo punto il CT De Giorgi ha concesso minuti anche a Rychlicki, subentrato a Romanò. Nelle fasi successive, la formazione canadese guidata da Lewis ha trovato il break e si è portata avanti di due lunghezze (18-20); l’Italia però ha provato a invertire l’inerzia del set, portandosi sul 23-22.

Dopo aver annullato una palla set agli avversari, gli azzurri si sono imposti ai vantaggi per 31-29, grazie a un attacco vincente di Michieletto.

Nel quarto set spazio in campo anche per Bottolo e Laurenzano. Le due formazioni hanno continuato a fronteggiarsi a viso aperto con gli azzurri avanti sempre con vantaggi minimi (9-8), fino a quando l'Italia ha trovato il primo strappo e si è portata sul +3 (13-10). Nella fase centrale e finale del set l'Italia ha continuato a giocare una buona pallavolo finendo per imporsi sul 25-15 chiudendo in proprio favore il match.

Il tabellino-

ITALIA – CANADA 3-1 (21-25, 25-23, 31-29, 25-15)

ITALIA: Michieletto 13, Galassi 5, Romanò 9, Lavia 8, Gargiulo 5, Giannelli 1, Balaso (L). Laurenzano, Sbertoli 2, Rychlicki 9, Bottolo 3, Sanguinetti 10, Porro 10. N.e: Cortesia. All. De Giorgi

CANADA: Herr 1, Young 13, McCarthy 6, Sclater 15, Hofer 6, Schnitzer 7, Currie (L). Gyiman 3, Elser, Howe, Ketrzynski 4, Elgert, Lui, Heslinga 7, Dezutter, Varga. All. Lewis.

Arbitri: Andrew Cameron, Matt Van Raalte

Durata: 22', 24', 32', 20' Tot: 98'

Italia: a 5, bs 18, mv 12, et 25

Canada a 5, bs 17, mv 6, et 27