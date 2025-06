VNL: domani l'ultima sfida ad Hong Kong contro la Cina 

HONG KONG- Dalla maratona spettacolare con il Giappone alla preparazione dell’ultima partita in Cina. Reduce dalla spettacolare ed emozionante vittoria al tiebreak sulle nippponiche, l’Italia si prepara per la quarta sfida della Pool 5 di VNL in svolgimento ad Hong Kong. Domani, alle ore 14 italiane, le azzurre del CT Julio Velasco affronteranno le padrone di casa della Cina in una Kai Tak Arena che si preannuncia gremita e caldissima. La sfida dal grande fascino internazionale potrebbe consentire a capitan Danesi e compagne di chiudere le prime due settimane di Volleyball Nations League imbattute e prime in classifica generale approcciando poi all’ultima week di Apeldoorn con un piede già alle Finals.

Le parole di Alice Degradi

« Sarà una partita difficile perché giocheremo in un ambiente che sarà tutto per le nostre avversarie. Noi però arriviamo belle consapevoli a questo appuntamento grazie alle 7 vittorie consecutive conquistate e soprattutto perché, tra i team asiatici, la Cina è sicuramente la squadra con il gioco che più si avvicina a quello nostro, cioè europeo. Questo sicuramente ci aiuterà anche se, d’altro canto, affronteremo una delle squadre più fisiche al mondo. Insomma, ci attende la solita battaglia. Ieri con il Giappone è stata una sfida lunga e per certi versi unica. Oggi dobbiamo recuperare e riordinare le idee forti delle nostre idee di gioco e della nostra forza per giocarcela alla pari. Dal punto di vista personale sto sempre meglio. Le mie compagne e lo staff mi sono stati vicini e questo mi è stato di enorme aiuto nel lungo processo di ripresa. Dal punto di vista di squadra, invece, lavoriamo per essere competitivi sempre in VNL ma anche guardando al mondiale. Vogliamo crescere e migliorare provando a vincere quante più partite è possibile ».



LE 14 DALLA CINA

Palleggiatrici: 4. Zou, 23. Zhang.

Schiacciatrici: 1. Wu, 2. Zhuang, 3. Tang, 13. Dong.

Centrali: 7. Wang, 8. Wan, 15. Chen, 16. Wang.

Opposti: 6. Gong (C), 10. Yang.

Liberi: 17. Ni, 18. Wang.

All. Zhao Yong.

I precedenti Italia-Cina

35 vittorie, 52 sconfitte, 87 gare disputate.

Il calendario delle azzurre a Hong Kong

22 giugno: Italia-Cina ore 14



POOL 5 (HONG-KONG, CINA) 18-22 GIUGNO*

Mercoledì 18 giugno

Italia-Bulgaria 3-1 (25-17; 23-25; 25-15; 25-15)

Thailandia-Giappone 2-3 (25-18; 25-23; 20-25; 15-25; 11-15)

Rep. Ceca- Cina 1-3 (27-29; 25-23; 15-25; 22-25)

Giovedì 19 giugno

Italia-Thailandia 3-0 (25-19; 25-20; 25-18)

Bulgaria-Cina 2-3 (21-25; 25-22; 15-25; 26-24; 14-16)

Venerdì 20 giugno

Bulgaria-Rep. Ceca 0-3 (19-25; 22-25; 11-25)

Italia-Giappone 3-2 (25-23; 16-25; 25-15; 20-25; 19-17)

Sabato 21 giugno

ore 10:30 Rep. Ceca-Thailandia

ore 14 Giappone-Cina

Domenica 22 giugno

ore 7 Bulgaria-Thailandia

ore 10:30 Rep. Ceca-Giappone

ore 14 Cina-Italia

*orari italiani