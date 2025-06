VNL: l'Italia domani in campo contro la Polonia

CHICAGO (STATI UNITI)- Si avvicina la data dell'esordio degli azzurri nella Pool 5 di Vollayball Nations League in programma alla Now Arena di Chicago. Domani 25 giugno alle ore 19.30 italiane (in diretta su DAZN), Giannelli e compagni affronteranno nella la Polonia, attualmente al comando della classifica generale con 12 punti. L’Italia, con un bottino di tre vittorie su quattro gare disputate, occupa il quarto posto con 8 punti. A far parte di questa spedizione in terra statunitense, ci sono cinque nuovi giocatori (Balaso, Galassi, Lavia, Michieletto e Sbertoli) rispetto alla Week 1 di Quebec City. Con loro, completano i 14 azzurri selezionati dal CT De Giorgi Giannelli, Cortesia, Sanguinetti, Gargiulo, Bottolo, Porro, Rychlicki, Romanò e Laurenzano, pronti ad affrontare questa importante seconda settimana della Volleyball Nations League. L’avversaria di domani, la Polonia, è stata affrontata dall’Italia 88 volte, con un bilancio di 36 vittorie azzurre.

Il programma di lavoro di oggi della Nazionale tricolore prevede un allenamento a partire dalle ore 13 locali (le ore 20 italiane): sarà l’occasione per la squadra azzurra di lavorare per la prima volta all’interno della Now Arena, che da domani ospiterà tutte le gare della Pool 5.

A presentare l’attesissima sfida tra i Campioni del Mondo dell’Italia e i Campioni d’Europa della Polonia è stato il centrale azzurro Gianluca Galassi, che ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della seconda fase intercontinentale della VNL, tenutasi presso l’hotel Chicago Marriott Schaumburg. Con lui, anche il tecnico degli Stati Uniti Karch Kiraly, Erik Shojj (Stati Uniti), Ricardo Luceralli (Brasile), Ji Daoshuai (Cina), Kamil Semeniuk(Polonia) e Jesse Esler (Canada).

Le parole di Gianluca Galassi

« Questo periodo di lavoro tra Canada e Stati Uniti è andato molto bene. Gli allenamenti ci hanno permesso di riprendere un po' il feeling tra i due gruppi, quello che era a Quebec per la Week 1 di VNL e quello che era a Cavalese. Adesso siamo pronti per iniziare. Penso sinceramente che ormai non ci siano più pool facili o difficili, come è stata impegnativa quella in Canada, lo sarà anche questa qui a Chicago. In questo girone abbiamo avversari veramente forti, che sono anche in pieno ricambio generazionale, come noi abbiamo fatto un paio di anni fa. Ci sono quindi alcuni giocatori che non conosciamo benissimo e che dovremo studiare ancora meglio per capire i loro punti di forza e di debolezza. Mi aspetto partite difficili e lunghe. Nella Week 1 i ragazzi hanno giocato una grandissima pool. Io li ho seguiti dall’Italia, tifando per loro. Uniamo ora le energie da mettere in campo per cercare di ottenere il maggior numero possibile di risultati positivi da questo girone negli Stati Uniti. Spirito di sacrificio e unione sono le basi della nostra squadra. Ci conosciamo tutti abbastanza bene; dobbiamo solo togliere un po' di polvere dagli ingranaggi e iniziare a giocare come abbiamo fatto l’estate scorsa. Quanta emozione dà la maglia azzurra? Tantissima, soprattutto le prime partite di una stagione estiva. E’ sempre bello ricominciare a giocare per l’Italia e quindi non vedo l’ora di iniziare ».

I 14 azzurri a Chicago

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (Capitano), 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 13. Lorenzo Cortesia, 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 25. Giovanni Gargiulo

Schiacciatori: 5. Alessandro Michieletto, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 31. Luca Porro

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 16. Yuri Romanò

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso

I precedenti Italia-Polonia

36 vittorie, 52 sconfitte, 88 partite disputate

Classifica VNL (Vittorie, Punti)

1. Polonia 4 (12), 2. Giappone 3 (9), 3. Brasile 3 (9), 4. Italia 3 (8), 5. Slovenia 3 (8), 6. Canada 2 (7), 7. Ucraina 2 (7), 8. Cina 2 (6), 9. Francia 2 (5), 10. Bulgaria 2 (5), 11. USA 2 (5), 12. Argentina 2 (5), 13. Germania 1 (6), 14. Iran 1 (4), 15. Cuba 1 (3), 16. Turchia 1 (3), 17. Olanda 1 (3), 18. Serbia 1 (3).

Il calendario degli azzurri a Chicago

25 giugno: Italia-Polonia ore 19.30

27 giugno: Italia- Cina ore 23:00

28 giugno: Italia- Brasile ore 23:00

30 giugno: Italia-USA ore 2:30

Calendario Week 2

Pool 5 (Chicago, USA) – 25-29 giugno

Mercoledì 25 giugno: ore 19:30 Italia-Polonia; ore 23:00 Canada-Brasile;

Giovedì 26 giugno: ore 2:30 Cina-USA; ore 23:00 Brasile-Cina;

Venerdì 27 giugno: ore 2:30 Canada–USA; ore 23:00 Cina–Italia;

Sabato 28 giugno: ore 2:30 Canada-Polonia; ore 23:00 Brasile–Italia;

Domenica 29 giugno: ore 2:30 USA-Polonia; ore 19:30 Cina–Canada; ore 23:00 Brasile-Polonia; ore 2:30 USA-Italia (di lunedì 30 giugno)

*orari di gioco italiani