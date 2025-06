VNL: Gli azzurri domano la Polonia in cinque set

CHICAGO (STATI UNITI)- Una battaglia esaltante e dagli alti contenuti agonistici quella andata alla Now Arena fra Italia e Polonia e nella gara inaugurale della Pool 5. Gli azzurri di De Giorgi e i campioni d'Europa allenati da Grbic se le sono date di santa ragione per cinque set regalando spettacolo agli spettatori presenti sugli spalti. Alla fine è stata la nostra nazionale ad imporsi 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11) riuscendo a piazzare lo sprint vincente nell'ultima parte del quinto e decisivo set. Domani l’Italia godrà di una giornata di riposo e tornerà nuovamente in campo a Chicago venerdì 27 giugno per affrontare, alle ore 23 italiane, la Cina, con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva di risultati. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World.

Per questa sfida De Giorgi ha schierato Starting six Italia: Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale, Michieletto e Lavia martelli, Galassi e Gargiulo centrali, Balaso libero.

Dall’altra parte della rete la polonia di Nikola Grbić in campo con Komenda palleggiatore, Sasak opposto, Szalpuk e 16 schiacciatori, Kakubiszak e Porebacentrali, Granieczny libero.

Primo set cominciato all'insegna dell'equilibrio, con le due squadre che hanno sfruttato i primi scambi per studiarsi. Con il passare delle azioni, la manovra dell’Italia è apparsa più fluida e un muro vincente di Romanò ha permesso agli azzurri di portarsi sul +2 (9-7). Un ace di Michieletto ha poi allungato ulteriormente il vantaggio (11-8), costringendo il tecnico Grbic a chiamare il primo time-out a disposizione. Al rientro in campo, i ragazzi di De Giorgi hanno continuato a imporre il proprio ritmo e grazie a un servizio e a un muro efficaci, l’Italia ha scavato il primo solco, portandosi sul 22-11. Alla fine, gli azzurri, padroni del campo, hanno chiuso il primo set a proprio favore con il punteggio di 25-17. In evidenza Romanò con 8 punti e l’88% in attacco.

Secondo set durante il quale lo schema si è ripetuto con l’Italia subito avanti e Polonia costretta a inseguire (6-2). In questa fase, però, la formazione polacca ha trovato un nuovo e rinnovato slancio, raggiungendo rapidamente il pareggio (6-6). La situazione di equilibrio si è mantenuta anche nei minuti successivi, fino a quando la Polonia ha trovato il primo vantaggio (10-11) poi incrementato sul 12-14. Gli azzurri, dopo questo passaggio a vuoto, hanno ritrovato la parità (14-14), dando il via a una lunga battaglia punto a punto (18-18). La Polonia nelle fasi successive ha trovato il +2 (18-20) e il CT De Giorgi ha interrotto il gioco con un time-out. Nel finale, i Campioni d’Europa hanno mantenuto il vantaggio e al secondo set ball, hanno chiuso il parziale sul 25-23. 1-1 tra Italia e Polonia.

Terzo set iniziato con la stessa intensità agonistica, con l’Italia che è partita meglio portandosi avanti 4-2. Nelle battute successive, una lunghissima azione chiusa dai polacchi ha ristabilito la parità (7-7). L’Italia ha poi trovato un break portandosi sul +2 (11-9).

Giannelli e compagni hanno continuato a imporre il proprio ritmo, mantenendo un vantaggio, seppur minimo, fino al 14-13. Sul 19-19, il CT De Giorgi ha effettuato i primi cambi con Porro entrato al posto di Lavia e Rychlicki al posto di Romanò. Nel finale, però, l’Italia si è fatta sorprendere dal ritorno della Polonia che ha chiuso il set sul 25-21.

Quarto set che ha visto partire Bottolo al posto di Lavia e gara subito intensa (4-4, 8-8). Il set incanalato sulla via della parità trova il primo sussulto sul 15-12 per gli azzurri dopo un ace vincente di capitan Giannelli. L’Italia avanti di cinque lunghezze (19-14) hanno proseguito la loro marcia conclusasi al terzo set ball utile (25-20).

Tie-Break che ha visto gli azzurri passare avanti (4-2). L’Italia ha continuato a mettere giù palloni importanti e tenere dietro i polacchi (9-6). Nella fase, la Polonia è tornata prepotentemente avanti passando dal 8-10 all’11-10. Nel finale prima un ace di Rychlicki e poi una palla sbagliata in attacco della polonia hanno regalato all’Italia la vittoria (15-11).

I protagonisti-

Mattia Bottolo (Italia)- « Oggi era importante vincere: in questa fase di VNL è fondamentale vincere più gare possibili sia da 2 che da 3 punti. Sono felice perché siamo riusciti a girare bene la partita e abbiamo cominciato questo ciclo di gare a Chicago con una vittoria. Il mio è stato un buon ingresso, soprattutto dal punto di vista della gestione della gara. Dopo un primo set che sembrava andare in un’unica direzione, ovvero la nostra, abbiamo poi accusato un po' di difficoltà, ma siamo riusciti a rimettere la partita sul giusto binario. Sotto 2-1 non è mai facile e ognuno di noi che è entrato ha dato una mano. Penso soprattutto a Kamil, che ha fatto un’ottima serie nel quarto set. Domani avremo subito una pausa e sarà importante arrivare bene fisicamente e con tanta fiducia alla seconda partita contro la Cina ».

Alessandro Michieletto (Italia)- « Partire con una vittoria è sempre bello. Era la prima partita qui a Chicago e penso si sia visto anche perché ci sono delle cose da migliorare. Io personalmente l’attacco. Alcuni di noi hanno ricominciato a giocare dopo un po' di tempo lontano da partite ufficiali, quindi ci sta che ancora non siamo perfetti. Da questa partita, però, ci portiamo a casa la volontà di lottare sempre e la voglia di recuperare una gara in cui eravamo prima in vantaggio, ma poi sotto 2-1. Anche un bel tie-break punto a punto e questo ci servirà per il futuro. Abbiamo giocato contro una squadra che è vero non aveva tutti i classici titolari, ma che veniva già da una tappa di VNL giocata insieme ed abbastanza rodata e ha comunque dei giocatori davvero forti. Adesso sarà importante mettere un mattoncino in più, anche domani con l’allenamento in vista della partita di venerdì contro la Cina. L’obiettivo è la crescita del gioco che deve sempre migliorare partita dopo partita ».

Il tabellino-

ITALIA – POLONIA 3-2 (25-17,23-25,21-25, 25-20, 15-11)

ITALIA: Michieletto 19, Gargiulo 10, Romanò 13, Lavia 6, Galassi 15, Giannelli 7, Balaso, Rychlicki 11, Bottolo 8, Porro, Laurenzano. N.e. Sbertoli, Cortesia, Sanguinetti. All. De Giorgi

POLONIA: Semeniuk 19, Jakubiszak 9, Sasak 13, Szalpuk 20, Poreba 3, Komenda 2, Granieczny (L), Czunkiewicz, Sliwka 1, Kozub, Gomulka, Nowak 11. N.e. Gierzot, Adamczyk. All. Grbic

ARBITRI: Ramirez Ortiz Yuri R. (DOM) e Mahaven Nathan (USA)

Durata: 23', 30', 26', 27', 23' Tot: 129'

Italia: a 9, bs 13, mv 17, et 20

Polonia: a 4, bs 12, mv 10, et 20

Calendario e risultati Week 2

Pool 5 (Chicago, USA) – 25-29 giugno

Mercoledì 25 giugno: Italia-Polonia 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11) ; ore 23:00 Canada-Brasile;

Giovedì 26 giugno: ore 2:30 Cina-USA; ore 23:00 Brasile-Cina;

Venerdì 27 giugno: ore 2:30 Canada–USA; ore 23:00 Cina–Italia;

Sabato 28 giugno: ore 2:30 Canada-Polonia; ore 23:00 Brasile–Italia;

Domenica 29 giugno: ore 2:30 USA-Polonia; ore 19:30 Cina–Canada; ore 23:00 Brasile-Polonia; ore 2:30 USA-Italia (di lunedì 30 giugno)

*orari di gioco italiani