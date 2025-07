Mondiali Under 19 F: Italia-Cile apre il torneo delle azzurre

VRNJACKA BANJA (SERBIA)- La nazionale Under 19 Femminile è pronta ad affrontare il Mondiale di categoria. Archiviate le amichevoli giocate in Turchia contro le Under 19 e Under 21 locali, le ragazze di Roberta Maioli sono partite ieri, lunedì 30 giugno, da Ankara (Turchia) direzione Serbia per l’inizio dei Campionati del Mondo di categoria.

La manifestazione si disputerà dal 2 al 13 luglio tra Serbia e Croazia; le azzurrine, inserite nella pool D che si giocherà a Vrnjacka Banja, faranno il loro esordio domani, mercoledì 2 luglio alle ore 21.15, contro il Cile. A seguire l'Italia sfiderà, nell' ordine, Belgio (3 luglio), Tunisia (4 luglio), Cina (5 luglio) e, infine, Giappone (7 luglio). Tutti i match delle azzurrine nella fase a gironi sono in programma alle ore 21.15.

La nazionale under 19 partita alla volta della Serbia è composta da atlete che si conoscono bene; buona parte del roster (otto atlete su dodici) proviene infatti dalla medaglia di bronzo conquistata ai Campionati Europei under 18 andati in scena a luglio del 2024 a Blaj, in Romania.

Tutto pronto dunque per questa nuova e tanto attesa avventura azzurra in terra serba; la parola ora passa al campo.

Le parole del tecnico Roberta Maioli

« Abbiamo disputato tre amichevoli durante il collegiale a Rimini con la Polonia e tre amichevoli in Turchia contro la Turchia Under 19 e Under 21; le sensazioni sono buone nonostante i risultati non siano sempre stati positivi. Abbiamo giocato anche con squadre di età differente e di conseguenza più esperte di noi, come ad esempio la Turchia under 21. Non siamo riuscite quasi mai a giocare al completo a causa di qualche problema fisico e abbiamo ripetutamente cambiato la formazione; ma nonostante questi costanti cambi siamo riuscite ad esprimere un buon livello, quindi le sensazioni in generale sono positive ».

L'Italia pronta ad esordire nella manifestazione domani alle 21:15 contro il Cile:

« Abbiamo studiato il Cile, squadra contro la quale esordiremo nella manifestazione mercoledì, sono un team con diverse soluzioni, non ci faremo cogliere impreparate, abbiamo modo di schierare una formazione più aggressiva quando ne avremo bisogno ma, all'occorrenza anche una formazione più equilibrata. Ogni atleta che fa parte di questo gruppo avrà la possibilità di dare il proprio contributo ».

Azzurrine inserite nella pool D:

« Siamo sicuramente in un girone complicato; Cina, Giappone e Belgio sono compagini di altissimo livello. Dobbiamo esprimere il nostro gioco, il nostro obbiettivo è quello di passare il girone con delle buone prestazioni e poi giocarcela alla pari con tutte le altre formazioni nella fase successiva ».

LE 12 AZZURRINE CONVOCATE PER IL MONDIALE

Carola Bonafede, Alessandra Talarico (Volleyro’ Casal de Pazzi); Stella Caruso, Stella Cornelli, Alice Guerra, Asia Spaziano, Martina Susio (Pall. Anderlini); Julia Gordon (Pall. Senigallia); Alessia Manda, Veronica Quero, Ludovica Tosini (Imoco Volley); Caterina Peroni (Agil Volley).

IL GIRONE DELL'ITALIA | POOL D

Italia, Giappone, Cina, Tunisia, Belgio, Cile.

Il calendario dell’ Italia

Italia-Cile 02/07, ore 21.15

Italia-Belgio 03/07, ore 21.15

Italia-Tunisia 04/07, ore 21.15

Italia-Cina 06/07, ore 21.15

Italia-Giappone 07/07, ore 21.15

Il medagliere delle azzurrine ai Campionati del Mondo U19

Oro: 2015 (Lima), 2017 (Rosario)

Argento: 2003 (Pila), 2019 (Ismailia), 2021 (Durango)

Bronzo: 1995 (Poitiers), 1997 (Chiang Mai), 2005 (Macao)