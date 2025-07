Europei U.16 F: terza vittoria per l'Italia, superata la Francia

TIRANA (ALBANIA)- Prosegue a gonfie vele il cammino della nazionale under 16 nel Campionato Europeo di categoria in corso di svolgimento a Tirana in Albania. La formazione di Monica Cresta stasera , all’Olimpik Park Feti Borova ha superato 3-1 (21-25, 25-18, 25-18, 25-19) la Francia, risultato che ha consentito all’Italia di ottenere il terzo successo in altrettante partite disputate, dopo quelli contro Lituania e Ucraina.

Top scorer del match l’azzurra Seyna Gaye con 21 punti, seguita dalla francese Eva Cohen e dall’altra azzurrina Sofia Martinengo, autrici rispettivamente di 16 e 15 punti messi a referto. Giornata di riposo domani per l’Italia che tornerà in campo domenica 6 luglio alle ore 15 contro la Polonia, vincitrice nei primi due match contro Francia e Spagna e che questa sera affronterà la Bulgaria (ore 20) nella terza usciata della manifestazione.

Primo set che ha visto la formazione francese scendere in campo con maggior determinazione; dopo esser state ferme in parità sul 5-5 e 9-9 sono state infatti le transalpine a trovare l’allungo e a passare dal 11-14 al 13-19. Momento di difficoltà che ha visto l’Italia riprendere campo (18-22), ma la reazione azzurra è stata tardiva con la Francia che è riuscita a chiudere il set sul 21-25. Orgoglio azzurro delle ragazze di Monica Cresta uscito già ad inizio seconda frazione di gioco; le azzurrine si sono portate subito sopra (8-4) fissando a metà parziale il risultato sul 15-6. Troppa Italia per la Francia e la giovane formazione tricolore è scappata via passando dal 19-10 al 25-18 finale. Inizio terzo set leggermente più equilibrato; con le due compagini ferme sul 10 pari sono state nuovamente Seyna Gaye e compagne a prender campo (14-12) e a staccare le rivali a +4 sul 18-14. Sul finale, l’Italia, forte del vantaggio acquisito, non si è fermata (22-17) fino a trovare il +7 sul 25-18 di fine parziale. Bella Italia anche nel quarto set. Dopo un momentaneo equilibrio (5-5, 9-9) sono state nuovamente le azzurrine a trovare prima il vantaggio (11-9) prima di allungare a +7 sul 18-11; set in discesa per la compagine di coach Cresta che sul finale non si è risparmiata riuscendo a chiudere il match sul 25-19. Italia-Francia 3-1.

Il tabellino

ITALIA-FRANCIA 3-1 (21-25, 25-18, 25-18, 25-19)

ITALIA: Jakic 5, Martinengo 15, Pettiti 8, Gaye 21, Borello 13, Sonego 3, Simeonov (L). Bianchin, Citelli. N.e. Crotta, Saltarel, Uwadiae, Zannese, Fioretti. All. Cresta.

FRANCIA: Zokou 7, Havas 7, Haeweng 8, Pandavoine 1, Figaro 6, Cohen 16, Viari (L). Slive Niumiele 2, Schneider, Neveu Laurencon, Orhanei, Nilusmas 13, Bourger Supper. N.e. Sadlocha. All. De Tschudy.

ARBITRI: Zotovic (SRB), Zenullari (ALB).

Durata: 25’, 25’, 24’, 28’ Tot: 102’

Italia: a 12, bs 9, mv 10, et 19.

Francia: a 9, bs 18, mv 4, et 31.

POOL I (Albania):

Italia, Albania, Bulgaria, Francia, Lituania, Polonia, Spagna, Ucraina.

Il calendario delle azzurrine:

Lituania-ITALIA 0-3 (25-27, 17-25, 16-25)

ITALIA-Ucraina 3-1 (25-14, 25-12, 22-25, 25-13)

Francia-ITALIA 1-3 (25-21, 18-25, 18-25, 19-25)

06/07, ore 15: ITALIA-Polonia

07/07, ore 20: Bulgaria-ITALIA

09/07, ore 12:30: Spagna-ITALIA

10/07, ore 17:30: ITALIA-Albania