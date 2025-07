Qualificazioni Europei U.22 F: l'Italia batte la Rep.Ceca all'esordio

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- Buona la prima per l’Italia. Ha preso il via nel migliore dei modi il cammino della nazionale Under 21 femminile al Torneo di Qualificazione ai prossimi Campionati Europei Under 22 ; questa sera al PalaCBL di Costa Volpino (BG) le azzurrine di coach Gaetano Gagliardi hanno infatti superato 3-0 (25-19, 25-18, 25-23) la Repubblica Ceca, centrando così un importante vittoria in ottica qualificazione. Top scorer del match il capitano azzurro Linda Manfredini con 13 punti messi a segno, seguita in doppia cifra da Piomboni e Adigwe, entrambe autrici di 11 punti. Archiviata questa prima uscita, l’Italia tornerà in campo domani alle ore 18 contro il Portogallo: chi vincerà centrerà il pass diretto per la prossima rassegna continentale.

Per questa prima uscita stagionale coach Gaetano Gagliardi si affida al sestetto composto dalla diagonale Sassolini-Adigwe, Manfredini e Marchesini centrali, Piomboni e Bosso schiacciatrici e Bardaro libero.

Inizio di primo set sostanzialmente equilibrato; la fase di studio tra le due formazioni prosegue punto a punto passando dal 3-3, 6-6, fino sul 9-9, momento della scossa azzurra. Servizio a rete ceco, attacco di Piomboni ben servita da Sassolini, ace di Adigwe e le azzurrine trovano il +4 sul 13-9. Il gioco delle atlete di coach Gagliardi diventa sempre più fluido: nuovo attacco di Adigwe (15-10), ace di Manfredini per il 17-11 Italia. La formazione azzurre continua a spingere forte sull’acceleratore: due muri consecutivi di Piomboni fissano il risultato sul 20-12. Sul finale la Repubblica Ceca tenta la risalita, reazione tardiva della formazione di coach Marek: il muro del capitano azzurro Manfredini ferma infatti il risultato sul 25-19. Italia-Repubblica Ceca 1-0.

Anche la fase iniziale della seconda frazione di gioco vede Italia e Repubblica Ceca lottare punto a punto (6-6, 8-8) ma sono sempre Manfredini e compagne a trovare il vantaggio sul 13-10, costringendo coach Marek al tempo tecnico. Sul 14-11 Italia sale in cattedra la schiacciatrice ceca Dvorakova che un interessante turno al servizio fissa il risultato in parità a quota 14; attacco out di Adigwe ed è sorpasso Repubblica Ceca (14-15). L’Italia subisce il colpo ma con determinazione riesce nuovamente a scappare via: spunto vincente sotto rete di Piomboni, seguita dallo spunto di Manfredini e dal muro di Marchesini per il +4 Italia (22-18). Sul finale di parziale è il capitano azzurro a prendersi la scena: tre ace consecutivi di Linda Manfredini e l’Italia chiude il set sul 25-18.

Nazionale azzurra che a inizio terza frazione di gioco parte con il piglio giusto. Dopo esser state ferme sul 3 pari sono le azzurrine a salire in cattedra: ace di Marchesini, attacco di Adigwe e due muri di Manfredini per il 9-5 Italia. La Repubblica Ceca si riporta sotto (13-10) e coach Gagliardi cambia Marchesini per Atamah; centrale azzurra che mette subito a terra la palla del 14-10, seguita dal muro di Bosso per il 15-10 Italia. Qualche rotazione per la nazionale azzurra. Manfredini e compagne continuano a macinare gioco: muro di Atamah, attacco di Bosso per il 21-14. Reazione Repubblica Ceca sul finale; le atlete di coach Marek con determinazione si riportano in scia tornando a -3 sul 22-19 costringendo l’Italia al time out. Al rientro in campo le ceche trovano il pareggio sul 23-23, ma un attacco di Adigwe prima e un muro a due di Manfredini e Bosso fissano il risultato sul 25-23. Italia-Repubblica Ceca 3-0.

Le parole di Anna Bardaro

« Era il nostro obiettivo principale vincere. Sappiamo bene che ogni partita è dura e che dobbiamo giocare sempre al massimo. Sono felice di come abbiamo esordito e di come abbiamo dimostrato la nostra crescita. Abbiamo cominciato a lavorare ormai da tempo ed è sempre bello vedere come il nostro gioco sia evoluto. Il finale di terzo set? Sapevamo che la Repubblica Ceca era un avversario da non sottovalutare. Abbiamo sbagliato a togliere il piede dall’acceleratore. Quando si sono avvicinate abbiamo però cominciato a spingere e sono molto felice di come sia andata a finire. La sfida di domani contro il Portogallo? Un match che va affrontato con grinta come abbiamo dimostrato di saper fare. Ora ci risposiamo, domani mattina abbiamo l’ultima seduta di allenamento e poi testa subito alla partita contro il Portogallo. Il pubblico? Noi diciamo sempre che è il settimo giocatore in campo. È bellissimo giocare qui a Costa Volpino e vedere tutte le persone e le bambine che ci acclamano…è bello essere un esempio per loro. Sono veramente felice di poter giocare questa manifestazione qui in Italia ».

Il Tabellino

ITALIA-REPUBBLICA CECA 3-0 (25-19, 25-18, 25-23)

ITALIA: Sassolini 2, Piomboni 11, Marchesini 6, Adigwe 11, Bosso 8, Manfredini 13, Bardaro (L). Moroni 2, Atamah 3, Magnabosco. N.e. Regoni, Esposito E., Esposito L., Martinelli. All. Gagliardi.

REPUBBLICA CECA: Valentova 1, Formankova 1, Kelnarova 3, Jedilkova 6, Pragerova 1, Smolkova 2, Novakova (L). Tobiasova, Kalinova 1, Prusova 3, Prchalova 4, Dvorakova 11, Chiadova 3. N.e. Janska. All. Marek.

ARBITRI: Hayaux Du Tilly (FRA), Bardic (CRO).

Durata: 26’, 27’, 31’ Tot: 84'

Italia: a 8, bs 15, mv 16, et 24.

Repubblica Ceca: a 7, bs 11, mv 3, et 19.

il calendario della Pool A

4 luglio: Portogallo-Repubblica Ceca 3-0 (25-14, 25-22, 25-13)

5 luglio: Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-19, 25-18, 25-23)

6 luglio, ore 18: Italia-Portogallo