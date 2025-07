VNL: l'Italia di Velasco ad Apeldoorn per la week 3 

MILANO- La nazionale Campione Olimpica di Velasco si appresta ad affontare la 3a week di Volleyball Nations League che si svolgerà ad Apeldoorn, in Olanda dal 9 al 13 luglio. Le azzurre, unica formazione imbattuta del torneo cercheranno nella Pool 7 la qualificazione aritmetica alle Finals di Lodz (23-27 luglio). Danesi e compagne esordiranno mercoledì 9 luglio alle ore 17 contro il Belgio. Il giorno seguente le azzurre incroceranno la Serbia (ore 17) per poi incrociare, dopo un giorno di break, sabato 12 luglio alle ore 19, la Turchia. Infine, domenica 13 luglio alle 16, calerà il sipario sulla fase intercontinentale di VNL con la sfida che vedrà l’Italia in campo contro le padrone di casa dell’Olanda. Dopo una settimana di intenso lavoro a Cervia, il CT azzurro Julio Velasco ha scelto le 14 atlete che voleranno in Olanda per la week 3 di Volleyball Nations League.



LA LISTA DELLE 14 AZZURRE IN PARTENZA PER APELDOORN-