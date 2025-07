Vincenzo Fanizza ha scelto gli Under 21 per le qualificazioni Europee

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- La nazionale under 21 maschile è pronta ad affrontare il Torneo di Qualificazione agli Europei 2026 in programma dall’11 al 13 luglio al Palasport di Cisterna di Latina. Il tecnico Vincenzo Fanizza ha scelto i 14 giocatori che lotteranno per staccare il pass per la rassegna continentale che si ritroveranno nella cittadina pontina da domani, martedì 8 luglio.