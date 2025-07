Europei U.16 F: l'Italia batte la Spagna e conquista la semifinale

TIRANA (ALBANIA) - Non conosce sconfitta la Nazionale Under 16 femminile che, all’Olimpik Park di Tirana, supera per 3-0 (25-13, 25-21, 25-22) le pari categoria della Spagna nella sesta gara della Pool I dei Campionati Europei di categoria, conquistando così, con un turno di anticipo, la qualificazione alle semifinali del torneo continentale e la consapevolezza di essere tra le prime quattro nazionali più forti d’Europa. L’Italia tornerà nuovamente in campo domani 10 luglio alle ore 17.30 contro le padrone di casa dell’Albania, per provare a chiudere il girone a punteggio pieno e da imbattuta. Nella vittoria odierna contro la formazione spagnola (fin qui autrice di 3 successi in cinque gare), spiccano i 15 punti di Borello, top scorer del match, seguita in casa azzurra da Gaye e Martinengo con 13 punti. Tutta la squadra, guidata da Monica Cresta, si è dimostrata determinante per ottenere questo sesto successo nella competizione continentale di categoria.

Nel primo set la nazionale tricolore, dopo una prima fase di studio (4-4), non ha impiegato molto a prendere il controllo del gioco portandosi rapidamente sul +6 (11-5). Le azzurrine, con il passare delle azioni, non hanno mostrato flessioni: le attaccanti, ben imbeccate dalla regista Jakic, hanno messo a terra palloni pesanti (20-12) e il parziale è filato via senza difficoltà fino all’attacco vincente di Alice Pettiti, che ha fissato il punteggio sul 25-13.

Il copione non è sembrato cambiare nel secondo set con le giovanissime ragazze guidate da Monica Cresta che hanno spinto subito forte (8-3), costringendo la Spagna a inseguire. Le azzurrine hanno poi gestito bene il vantaggio fino al 24-18. In questa fase, però, l’Italia ha commesso qualche errore di troppo, permettendo alla Spagna di ricucire parzialmente fino al 24-21. Un time-out chiamato dalla panchina azzurra ha rimesso le cose in ordine e al rientro in campo un attacco vincente delle azzurrine ha chiuso il set sul 25-21. 2-0 tra Italia e Spagna.

Nel terzo set la nazionale tricolore ha dato fin da subito l’impressione di avere il controllo del gioco (12-5), gestendo il vantaggio fino al 18-12. Le azioni successive, però, hanno visto un ritorno della Spagna, che è riuscita a trovare il pareggio sul 20-20. Nelle fasi finali, l’Italia è stata brava a ricompattarsi e a chiudere il set con determinazione, trovando il punto decisivo che ha fissato il punteggio sul 25-22, spalancando così alle azzurrine le porte delle semifinali dei Campionati Europei Under 16 femminili.

Il tabellino-

ITALIA-SPAGNA 3-0 (25-13, 25-21, 25-22)

ITALIA: Jakic 2, Martinengo 13, Pettiti 5, Gaye 13, Borello 15, Sonego 1, Citelli (L), Simenov 1, Bianchin, Fioretti 2. N.e: Crotta, Saltarel, Uwadiae, Zannese. All. Cresta.

SPAGNA: Quintin 4, Carretero, Rueda 1, Vicente 9, O Callaghan 4, Van Mulders 11, Vallespir (L). Paterson, Ramos 4, Muntanola, Carralero, Vilar 2. N.e: Mena Sancho, Sanchez. All. Suarez Castelo

ARBITRI Deneri (Tur), Zanullari (Alb)

Durata: 21’, 26’, 25' Tot: 72'

Italia: a 6, bs 11, mv 4, et 21

Spagna: a 8, bs 7, mv 2, et 23

Il medagliere delle azzurre ai Campionati Europei U16

2017 Oro (Sofia); 2019 Argento (Trieste); 2021 Argento (Nyiregyhaza)

POOL I (Albania): Italia, Albania, Bulgaria, Francia, Lituania, Polonia, Spagna, Ucraina.

Calendario e risultati delle azzurrine

Lituania-ITALIA 0-3 (25-27, 17-25, 16-25)

ITALIA-Ucraina 3-1 (25-14, 25-12, 22-25, 25-13)

Francia-ITALIA 1-3 (25-21, 18-25, 18-25, 19-25)

ITALIA-Polonia 3-1 (25-18, 13-25, 26-24, 25-23)

Bulgaria-ITALIA 1-3 (14-25, 25-21, 22-25, 19-25)

ITALIA – Spagna 3-0 (25-13, 25-21, 25-22)

10/07, ITALIA-Albania