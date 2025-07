Europei Under 22 M: l'Italia parte forte contro l'Inghilterra

CISTERNA DI LATINA (LATINA)- Ottimo esordio della nazionale Under 21 maschile di Vincenzo Fanizza nel Torneo di Qualificazione ai prossimi Campionati Europei Under 22. Questa sera, al Palasport di Cisterna di Latina (LT), gli azzurrini si sono infatti imposti con un netto 3-0 (25-11, 25-20, 25-15) sull’Inghilterra, ottenendo in maniera più che meritata il primo successo stagionale in una manifestazione internazionale. Partita senza storia per Magliano e compagni; l’Italia ha dominato in lungo e il largo la sfida fin dalle prime battute, fino a chiudere il match in poco più di un’ora. Top scorer dell'incontro in casa azzurra il centrale Pardo Mati, autore di 12 punti, gli stessi messi a segno anche dall’opposto inglese Amunkelechi Bell. Gli azzurrini torneranno in campo domani alle ore 20.30 nel delicato match contro l'Ucraina, formazione che oggi si è imposta con il risultato di 3-2 (25-16, 25-19, 23-25, 20-25, 18-16) sulla Danimarca.

Per questo primo impegno coach Vincenzo Fanizza si affida al sestetto composto dalla diagonale Cappadona-Frascio, Taiwo e Mati centrali, Magliano e Zlatanov schiacciatori e Loreti libero.

Dominio Italia fin dalle prime battute. La prima frazione di gioco si apre con l’allungo azzurro: l’attacco vincente di Frascio apre le danze, a seguirlo lo spunto di Zlatanov e il primo tempo di Mati per il 4-1. Il mani out di Frascio e il muro di Taiwo fissano poi il risultato sul 9-2. Magliano e compagni non si fermano e per l’Inghilterra cala fin da subito il buio. Salgono in cattedra i centrali azzurri: ace di Taiwo, attacco di Mati per il 15-8 Italia. Agli spunti azzurri fan fatica a rispondere gli inglesi: primo tempo di Mati, diagonale vincente di Magliano per il +8 Italia sul 18-10. Vantaggio che aumenta: attacco a rete inglese, diagonale ancora una volta di Magliano, ace di Frascio per il 20-10 Italia. Tutto facile per gli atleti di coach Fanizza. Gli azzurrini non abbassano il ritmo e incrementano il vantaggio: attacco out inglese per il 25-11. L’Italia chiude il primo set con l’81% in attacco.

Parte bene l’Italia anche nel secondo set (3-1) ma a differenza del parziale precedente l’Inghilterra tenta di rimanere maggiormente a contatto. Agli spunti di Mati e Frascio ben risponde l’Inghilterra con l’opposto Bell e lo schiacciatore Morgan e il risultato si ferma in parità a quota 6. Il primo tempo vincente di Taiwo per la scossa azzurra e l’allungo a +6 sul 12-6. Costard e Bell, ultimi ad arrendersi, riavvicinano l’Inghilterra a -3 sul 13-9 ma un attacco in diagonale di Magliano prima e un servizio vincente di Mati poi, rispediscono l’Inghilterra indietro sul 17-12. Azzurrini decisi a chiudere il set: spunto di Zlatanov, seguito da Taiwo per il 21-14 Italia. Doppio cambio per coach Fanizza: fuori Frascio e Cappadona, dentro Barotto e Selleri. Lo stesso Barotto mette a terra la palla del 21-16. Sul finale lo spunto vincente di Zlatanov porta l’Italia sul 24-17, ma l’Inghilterra riesce ad annullare tre palle set grazie all’attacco del solito Bell e l’ace di Costard. L’attacco da seconda linea di capitan Magliano chiude la frazione di gioco sul 25-20. Italia-Inghilterra 2-0.

Il terzo set si apre con il pallonetto vincente di Zlatanov (1-0). Gli atleti di coach Loftus tentato di rimanere agganciati (2-2), ma ancora una volta Magliano e compagni prendono il largo: ace di Frascio per il 7-4. L’Italia non si ferma, gli inglesi continuano a perdere campo e il punteggio passa dal 10-6 al 12-6. Fuori Magliano, dentro Fedrici e lo stesso schiacciatore azzurro trova il punto del 14-8, seguito da Frascio per il 15-8. Sul 18-9 coach Fanizza cambia al centro con Galiano per Taiwo e Valbusa per Mati. Finale in discesa per gli azzurrini: ace di Frascio, attacco out inglese per il 21-10. Il punto esclamativo sul match lo mette a segno l’opposto azzurro Tommaso Barotto per il 25-15. Italia-Inghilterra 3-0.

I protagonisti-

Vincenzo Fanizza (Allenatore Italia)- « L’emozione per la prima gara c’è sempre. Il divario tecnico tra noi e loro ci sta e lo abbiamo dimostrato sul campo. Sono contento perché ho cercato di coinvolgere un po' tutti i ragazzi per far fare un po' di campo a tutti. Questa di stasera era però solo la prima partita. Domani ci attende una sfida ostica contro l’Ucraina così come sarà quella di domenica. Oggi l’Ucraina vinceva 18-13 al terzo set e poi ha rischiato di perdere la partita al quinto set. Le rotazioni e la forza del gruppo? Noi stiamo facendo un percorso. Si tratta di un nuovo gruppo. Per diversi giocatori si tratta della prima esperienza. Abbiamo qualche ragazzo del 2008 come Manuel Zlatanov che è tre anni più piccolo rispetto a questa fascia di età. Questo è però il percorso che dobbiamo fare per crescere e per migliorarci tutti insieme anche perché abbiamo degli importanti obiettivi da raggiungere…non solo questo Torneo di Qualificazione, ma anche i Campionati del Mondo di questa estate ».

Diego Frascio (Italia)- « Era importantissimo vincere perché la prima partita nasconde sempre un po' di tensione e quindi ci è servita un po’ per rompere il ghiaccio. Siamo contenti del risultato, era importante fare un bel 3-0 . Domani ci aspetta un’altra gara difficile. All’inizio sicuramente c’era un po di emozione, ma poi alla fine anche l'aiuto del palazzetto che era pieno di tifosi ci ha aiutato sicuramente tanto. Il gruppo anche fa la sua parte e pian piano ci siamo sciolti tutti giocando davvero un bel match. Domani contro l'Ucraina sarà una bella partita, difficile ma l’obiettivo ovviamente è quello di vincere ».

Il tabellino-

ITALIA-INGHILTERRA 3-0 (25-11, 25-20, 25-15)

ITALIA: Taiwo 7, Cappadona 2, Zlatanov 7, Mati 12, Frascio 9, Magliano 7, Loreti (L). Galiano, Selleri, Barotto 2, Valbusa, Fedrici 3. N.e. Bergamasco, Bonisoli. All. Fanizza.

INGHILTERRA: Atkinson, Morgan 2, Costard 3, Bell 12, Tuke 5, Llooyd-Williams, Biryukov-Wang (L). Hawney, Chalkley-Beales, Sturland 2, Cox, Curzon-Hall. N.e. Bullivant. All. Loftus.

ARBITRI: Rico Sanchez (ESP), Wijnstra (NED).

Durata: 21’, 26’, 25’. Tot:72’

Italia: a 10, bs 14, mv 8, et 22.

Inghilterra: a 1, bs 12, mv 2, et 26.

RISULTATI E CALENDARIO -

11 LUGLIO

Ucraina-Danimarca 3-2 (25-16, 25-19, 23-25, 20-25, 18-16)

Italia-Inghilterra 3-0 (25-11, 25-20, 25-15)

12 LUGLIO

Ore 17: Danimarca-Inghilterra

Ore 20.30: Italia-Ucraina

13 LUGLIO

Ore 17: Inghilterra-Ucraina

Ore 20.30: Italia-Danimarca