Mondiali U.19 F: le azzurre superano il Giappone, giocheranno per il 5° posto

OSIJEK (CROAZIA) - Assorbita la delusione dell'eliminazione nei quarti di finale per mano degli Usa la nazionale Under 19 Femminile stasera alla SD Dvorana Gradski VRT Small Hall di Osijek (Croazia) ha trovato le forze mentali per centrare il riscatto, sia pur parziale. Nella semifinale del playoff per il quinto posto le ragazze di Roberta Maioli, pur soffrendo e andando sotto due volte, sono riuscite a vincere in rimonta per 3-2 (16-25, 25-20, 26-28, 25-22, 15-7) contro l'ostica formazione del Giappone.

Top scorer dell’incontro è stata la giapponese Chuganji con uno score finale di 28 punti.

Le azzurrine torneranno in campo per la finale 5°-6° posto domani, domenica 13 luglio alle ore 18.15, contro la Cina per l’ultimo match della rassegna iridata.

Italia che parte bene nel primo set conquistando un +3 sul 8-5, ma viene rimontata dal Giappone nella seconda metà del parziale (13-16, 14-21) e si deve arrendere sul 16-25.

Nella seconda frazione sono invece le giapponesi a conquistare il +3 sul 8-5 e, questa volta, sono le ragazze di Maioli a reagire (16-15, 21-19), per poi chiudere con il punteggio finale di 25-20.

Nel terzo set l’Italia si porta a +2 nel momento decisivo (21-19) dopo essere stata in svantaggio nella prima metà di frazione (7-8, 13-16), ma non riesce a sfruttare questa situazione e cede sul 26-28.

Quarto e quinto parziale nettamente in controllo per le azzurrine che non accusano il colpo dello svantaggio per due set a uno. L’Italia chiude la quarta frazione sul 25-22 e il tie-break sul 15-7.

Il tabellino-

ITALIA – GIAPPONE 3-2 (16-25, 25-20, 26-28, 25-22, 15-7)

ITALIA: Peroni 15, Quero 16, Spaziano 2, Tosini 17, Talarico 16, Caruso 11, Bonafede (L). Manda 1, Cornelli, Gordon. Guerra, Susio. All. Maioli.

GIAPPONE: Furukawa 4, Baba 19, Kono 4, Chuganji 28, Ogino 12, Yamashita 7, Tokumoto (L). Kessoku 5, Nakagawa, Toki. N.e. Miyajima, Okumo. All.Okamoto

ARBITRI: Vasileiadis Vasileios (GRE), Romano Fernando Andres (ARG)

Durata set: 23’, 24’, 31’, 29’, 13’ Tot: 121'

Italia: a 6, bs 6, mv 17, et 23

Giappone: a 7, bs 12, mv 7, et 29

I risultati delle azzurrine nella manifestazione-

Pool D

Italia-Cile 3-0 (25-9, 25-17, 25-11)

Italia-Belgio 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-14)

Italia-Tunisia 3-0 (25-23, 25-22, 25-18)

Italia-Cina 3-1 (13-25, 28-26, 27-25, 25-17)

Italia-Giappone 3-1 (25-21, 16-25, 25-22, 25-21)

Ottavi di finale

Italia – Argentina 3-1 (25-17, 22-25, 25-12, 25-12)

Quarti di finale

Italia – USA 2-3 (29-31, 25-23, 25-21, 28-30, 8-15)

Semifinale Playoff 5°-8° posto

Italia – Giappone 3-2 (16-25, 25-20, 26-28, 25-22, 15-7)