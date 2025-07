Scelti da Fanizza i 12 per le Universiadi

ROMA-La nazionale maschile azzurra è pronta per l’inizio delle Universiadi 2025. Su segnalazione del Direttore tecnico e 1° allenatore Vincenzo Fanizza, sono state diramate le convocazioni per i prossimi Giochi Mondiali Universitari, in programma in Germania dal 16 al 27 luglio.

Gli azzurri, che si sono ritrovati ieri a Roma, partiranno oggi 14 luglio dall’Aeroporto di Fiumicino alla volta di Berlino.