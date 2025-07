VNL: l'Italia ha raggiunto Lubiana a caccia dei punti per le Finals

LUBIANA (SLOVENIA)- L'Italia di Ferdinando De Giorgi , dopo aver concluso lo stage di preparazione che si è svolto a Cavalese dal 5 all'11 luglio, è giunta a Lubiana dove si giocherà la Week 3 della Volleyball Nations League. La delegazione azzurra, partita alle ore 12 da Venezia, ha raggiunto in bus la capitale slovena, sede della Pool 8 e ultima tappa della fase intercontinentale, in programma dal 16 al 20 luglio. Il cammino dell’Italia, come noto, è iniziato a Quebec City (Week 1) ed è proseguito poi a Chicago (Week 2). Gli azzurri approdano in Slovenia dopo aver conquistato 6 vittorie nelle 8 gare disputate in Nord America e con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alle Finals di Ningbo (Cina) in programma dal 30 luglio al 3 agosto. La Stožice Arena, con una capacità di oltre 12.000 posti a sedere, ospiterà tutte le gare della Pool 8. Giannelli e compagni, attualmente al terzo posto in classifica con 17 punti, debutteranno mercoledì 16 luglio alle ore 16:30 contro la Serbia. Successivamente gli azzurri sfideranno il giorno seguente sempre alle ore 16:30 l’Ucraina, per poi giocare dopo un giorno di pausa, il 19 luglio contro i padroni di casa della Slovenia alle ore 20.30. L’Italia chiuderà la week 3 domenica 20 luglio, quando alle ore 16:30 incontrerà l’Olanda. Oggi pomeriggio a partire dalle ore 18, invece, è prevista per gli azzurri la prima sessione di allenamento. Domani martedì 14 luglio, come da prassi, si terrà alle ore 9:00 presso l’Austria Trend Hotel la consueta conferenza stampa di apertura. Per l’Italia all’incontro stampa parteciperà l’opposto Kamil Rychlicki.

Le parole di Daniele Lavia

« Questa Italia sta bene. Abbiamo fatto una settimana intensa di lavoro a Cavalese e limato alcuni dettagli rispetto alle prime due week di VNL. Abbiamo lavorato su aspetti importanti per raggiungere un livello di gioco alto. Le squadre che affronteremo in questa tappa sono indubbiamente toste, formazioni che, quando giocano contro l’Italia, lo fanno sempre con il coltello tra i denti. Mi aspetto una forte aggressività da parte loro. Noi però non dovremo essere da meno e dovremo scendere in campo facendo il nostro gioco e guardando soprattutto a noi stessi. Con tutte dovremo fin da subito aggredire come sappiamo fare. L’Italia è una squadra grintosa, che ha voglia di portare a casa il risultato.Queste ultime quattro partite in Slovenia saranno importanti per la classifica generale: dobbiamo conquistare un posto per le Finals di VNL. Questo obiettivo lo vogliamo raggiungere fortemente, perché siamo determinati ad andare in Cina e provare a conquistare una medaglia. Contro Serbia, Slovenia, Ucraina e Olanda, come ho già detto, dovremo mettere in pratica quello che abbiamo preparato in allenamento. Risultati positivi ci permetteranno di chiudere molto bene in classifica e questo è molto importante per il prosieguo ».

La lista dei 14 azzurri per Lubiana-

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (Capitano), 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 17. Simone Anzani, 25. Giovanni Gargiulo, 27. Edoardo Caneschi

Schiacciatori: 5. Alessandro Michieletto, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 31. Luca Porro

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Alessandro Bovolenta

Liberi: 7. Fabio Balaso, 28. Domenico Pace

Lo staff azzurro

Commissario Tecnico: Ferdinando De Giorgi

Vice Allenatore: Massimo Caponeri

Assistente Allenatore: Marco Meoni

Preparatore Atletico: Nicola Giolito

Scoutman: Ivan Contrario

Medico: Marco Penza

Fisioterapista: Fabio Rossin

Team Manager: Giacomo Giretto

A Lubiana nello staff di Ferdinando De Giorgi ci sarà anche Marco Meoni. L’ex campione azzurro oro ai Mondiali del 1998, argento ai Giochi di Atlanta 1996 e bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000, è dunque pronto a vestire i panni del ruolo di assistente allenatore azzurro.

Il calendario degli azzurri a Lubiana-

16 luglio, ore 16.30: Italia-Serbia

17 luglio, ore 16.30: Italia-Ucraina

19 luglio, ore 20.30: Italia-Slovenia

20 luglio, ore 16.30: Italia-Olanda

Pool 8 (Lubiana, Slovenia) – 16-20 luglio-

Mercoledì 16 luglio: ore 13:00 Ucraina-Olanda; ore 16:30 Serbia-Italia; ore 20:30 Canada-Slovenia

Giovedì 17 luglio: ore 16:30 Ucraina-Italia; ore 20:30 Olanda-Slovenia;

Venerdì 18 luglio: ore 16:30 Ucraina-Serbia; ore 20:00 Olanda-Canada;

Sabato 19 luglio: ore 16:30 Serbia-Canada; ore 20:30 Slovenia–Italia;

Domenica 20 luglio: ore 13:00 Ucraina-Canada; ore 16:30 Olanda-Italia; ore 20:30 Serbia-Slovenia