Universiadi: l'Italia travolge gli Usa all'esordio

BERLINO -Ha preso il via con una vittoria il percorso della nazionale femminile alle Universiadi 2025 . Nel primo pomeriggio a Berlino le azzurre di Carlo Parisi hanno, infatti, superato 3-0 (25-20, 25-9, 25-17) gli Stati Uniti. Vittoria netta e senza storia per Sartori e compagne che dopo poco più di un ora hanno regolato la compagine americana nella prima uscita della Pool D. Top scorer dell’incontro l’opposto azzurro Adhuoljok Malual con 15 punti, in doppia cifra tra le azzure anche Benedetta Sartori e Loveth Omoruyi, entrambe autrici di 12 punti. Archiviata questa prima sfida, l’Italia tornerà in campo domani alle ore 20 contro Cina Taipei, vittoriosa nella prima uscita contro l’Australia, superata 3-0 (25-13, 25-10, 25-18).

Partita a senso unico fin dalle prime battute. A inizio primo set sono state le azzurre a trovare il primo allungo: l’Italia è infatti passata dal 7-3 all'11-6. Gli Stati Uniti hanno poi tentato la risalta accorciando le distanze portandosi sul 9-12. La battaglia a metà parziale si è fatta più intensa, le statunitensi si sono portate a contatto (18-19), ma nel finale sono state Sartori e compagne a staccare nuovamente le avversarie (23-20) per poi chiudere il set sul 25-20.

Dominio azzurro nella seconda frazione di gioco con le atlete di coach Parisi che hanno trovato subito la fuga (5-0). La formazione azzurra non si è fermata (10-2), mentre gli Stati Uniti non sono riusciti mai a rientrare in partita. L’Italia nel ha fissato il risultato sul 19-5 e con estremo dominio e controllo è riuscita a chiudere il parziale con il punteggio finale di 25-9.

Anche a inizio terzo set l’Italia si è dimostrata aggressiva (6-2), le azzurre hanno continuato a tener il ritmo di gioco alto (12-6). La superiorità tecnico-tattica della formazione tricolore ha continuato a fare la differenza (20-10). Forti del vantaggio acquisito le ragazze di Parisi sono riuscite a chiudere il match sul 25-17.

Il tabellino-

ITALIA-STATI UNITI 3-0 (25-20, 25-9, 25-17)

ITALIA: Eze 2, Omoruyi 12, Sartori 12, Malual 15, Nardo 6, Munarini 5, Armini (L). Frosini 2, Gardini 2, Tanase, Morello. N.e. Eckl. All. Parisi.

STATI UNITI: Engeman 7, Munday 2, Beach 7, Kitna 4, Osunsanmi 8, Clark 7, Bennett (L). Lynch, Oliva 2, Lane, Sparks 1. N.e. Durgan. All. Petrie.

Durata: 27’, 18’, 22’. Tot:67'

Italia: a 8, bs 2, mv 12, et 8.

Stati Uniti: a 0, bs 8, mv 5, et 19.

Il calendario delle azzurre

17/07, ore 20: Italia-Cina Taipei

18/07, ore 14: Italia-Australia

QUARTI DI FINALE

20/07, dalle ore 11 alle ore 20.

SEMIFINALI

21/07, dalle ore 17 alle ore 20.

FINALE

23/07

3/4° posto, ore 17.

1/2° posto, ore 20.