VNL: Italia travolgente contro la Serbia

Per la gara di oggi contro la Serbia il CT De Giorgi ha schierato il sestetto iniziale con Giannelli in regia, Rychlicki opposto, Anzani e Gargiulo al centro, Michieletto e Bottolo schiacciatori con Balaso libero. Dall’altra parte della rete coach Gheorghe Cretu ha schiarato Todorovic in palleggio, Luburic opposto, Nedeljkovic e Stefanovic centrali, Musulovic e Ivovic schiacciatori, e Ristic libero.

Nel primo set, dopo un avvio un po’ contratto da parte degli azzurri (4-1), l’Italia ha cominciato a macinare punti fino a trovare il pareggio 7-7 con il muro vincente di Simone Anzani. Le fasi successive hanno mostrato una frazione, nel complesso equilibrata (9-9), fino a quando gli azzurri hanno trovato il punto del +2 con Michieletto, che ha costretto il coach della Serbia a spendere il primo time-out a disposizione.

L’Italia, a questo punto del match, ha mostrato una migliore fluidità di manovra, che ha permesso agli azzurri di allungare sul +6 (16-10), con uno scatenato Michieletto autore di due ace consecutivi (chiuderà il set con ben 9 punti).

Con il passare delle azioni, Giannelli e compagni non hanno mollato la presa e dopo uno spettacolare recupero di Michieletto, è arrivato il muro vincente di Gargiulo che è valso il 21-12. Il finale è tutto italiano, con Rychlicki che ha messo a terra la palla del 25-15. Italia-Serbia 1-0.

L’avvio del secondo set è stato senza problemi per gli azzurri, contraddistinto da un’ottima partenza (10-4). Con il passare dei minuti, il divario è stato importante, fino al doppio ace firmato da Gargiulo che ha portato il punteggio sul 15-7, costringendo la Serbia a chiamare time-out. Sul 19-11 ingresso in campo per Bovolenta che ha preso il posto di Anzani e si è presentato subito con un ace vincente. L’Italia ha poi continuato a controllare il gioco e il parziale è scivolato via senza particolari difficoltà fino al 25-14 arrivato con un punto di capitan Giannelli.

Nel terzo set c’è stato l’esordio anche di Caneschi che ha firmato il primo punto dell’Italia in questo parziale. L’andamento è continuato sulla falsa riga dei primi due set con gli azzurri subito avanti (6-3) e hanno dato l’impressione di divertirsi controllando senza particolare affanno. In questo set spazio anche per Riccardo Sbertoli che ha preso il comando della regia al posto di Simone Giannelli.

Da questo momento in poi l’Italia non ha concesso più nessuna possibilità di rimonta alla formazione serba e gli azzurri si sono assicurati il settimo successo in Volleyball Nations League con il finale di 25-16.

Il calendario degli azzurri a Lubiana

16 luglio, Italia-Serbia 3-0 (25-15, 25-14, 25-16)

17 luglio, ore 16.30: Italia-Ucraina

19 luglio, ore 20.30: Italia-Slovenia

20 luglio, ore 16.30: Italia-Olanda

Pool 8 (Lubiana, Slovenia) – 16-20 luglio

Mercoledì 16 luglio: Ucraina-Olanda 3-2 (25-21, 20-25, 20-25, 26-24, 15-13); Italia – Serbia 3-0 (25-15, 25-14, 25-16), ; ore 20:30 Canada-Slovenia

Giovedì 17 luglio: ore 16:30 Ucraina-Italia; ore 20:30 Olanda-Slovenia;

Venerdì 18 luglio: ore 16:30 Ucraina-Serbia; ore 20:00 Olanda-Canada;

Sabato 19 luglio: ore 16:30 Serbia-Canada; ore 20:30 Slovenia–Italia;

Domenica 20 luglio: ore 13:00 Ucraina-Canada; ore 16:30 Olanda-Italia; ore 20:30 Serbia-Slovenia