Universiadi: l'Italia doma una combattiva Corea Del Sud

BERLINO (GERMANIA) - Vittoria all'esordio per la nazionale di Vincenzo Fanizza impegnata nelle Univesiadi 2025 in corso di svolgimento in Germania. Gli azzurri, pur soffrendo nei primi due set ha avuto ragione per 3-0 (25-23, 25-23, 25-19) la Corea del Sud riuscendo alla fine ad imporre il proprio gioco

Partita non semplice quella portata a casa dagli azzurri contro un avversario rivelatosi molto scomodo. I coreani si sono dimostrati una compagine difficile da affrontare; gli atleti di coach Ryu nel corso dei tre parziali hanno tentato più volte di rimanere a contatto con gli azzurri, ma nulla hanno potuto alla superiorità della formazione tricolore. Top scorer del match è stato lo schiacciatore azzurro Giulio Magalini con 16 punti messi a referto; da segnalare anche i 14 punti del coreano Yun Gyeong e i 13 di Tommaso Guzzo. Archiviata questa prima vittoria l’Italia tornerà in campo domani alle ore 17 contro la Germania, team che questa sera alle ore 20 farà il proprio esordio nel torneo contro gli Stati Uniti.

Inizio di primo set ha visto l’Italia partire con il piglio giusto; gli azzurri si sono portati subito sul 4-1, vantaggio che però la Corea del Sud ha subito trasformato in parità (4-4). Con il passare del tempo gli atleti di coach Fanizza hanno trovato un nuovo break (10-7, 11-8) ma ancora una volta la formazione asiatica è riuscita a rimontare fino a fissare il punteggio in parità a quota 11; la battaglia sotto rete è poi proseguita con le due formazioni che sono passate dal 13-13, 15-15 al 18-18; l’Italia ha poi trovato una nuova mini fuga (20-18) e i coreani sul finale, dopo un nuovo recupero (22-22), si sono arresi agli azzurri che hanno messo a segno un nuovo e decisivo break che gli ha permesso di chiudere il primo set sul 25-23.

Momentaneo 4-1 Italia anche a inizio seconda frazione gioco. Questa volta gli azzurri hanno continuato ad accumulare punti (7-3) e la Corea ha fatto fatica ad entrare in partita (11-5). Vantaggio italiano che si è protratto fino a metà parziale con Catania e compagni che sono riusciti a fermare il punteggio sul 15-9. Momento di appannamento per l’Italia e la Corea, con determinazione, ha cominciato una lenta ma efficace risalita; gli atleti di coach Ryu sul finale sono infatti riusciti a pareggiare i conti sul 20-20. La bagarre sotto rete è durata fino sul 22-22 e, come successo nel primo set, gli azzurri sono stati bravi a non disunirsi nel momento decisivo; gli atleti di coach Fanizza hanno infatti accelerato nuovamente fino a chiudere il secondo parziale sul 25-23.

Come successo nei set precedenti, anche l’inizio della terza frazione di gioco è stato a stampo tricolore con gli azzurri subito protagonisti (6-2, 8-4); vantaggio che l’Italia ha ben amministrato (10-5) e incrementato fino sul 18-11. Agli attacchi azzurri non ha potuto nulla la Corea del Sud, e forte del vantaggio acquisito (23-16) l’Italia è riuscita a chiudere il set 25-19 e il match con un complessivo e meritato 3-0.

Il tabellino-

ITALIA-COREA DEL SUD 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)

ITALIA: Crosato 7, Boninfante 7, Sani 8, Comparoni 8, Guzzo 13, Magalini 16, Catania (L). Orioli. N.e. Cianciotta, Barotto, Fanizza, Truocchio. All. Fanizza.

COREA DEL SUD: Lee Hyeon, Yun Gyeong 14, Lee Jun 3, Kim Hyeong 5, Park Seoung 8, Son Chan 3, Lim Seong (L). Kim Geon, Choi Won, Jang Bo, Kang Geon 1, Kim Yo 2. All. Ryu.

Durata: 26’, 27’, 24’.Tot: 77’

Italia: a 7, bs 20, mv 5, et 29.

Corea del Sud: a 8, bs 9, mv 2, et 16.

Il Calendario degli azzurri

18/07, ore 17: Italia-Germania

19/09, ore 17: Italia-Stati Uniti

QUARTI DI FINALE

21/07, dalle ore 11 alle ore 14.

SEMIFINALI

22/07, dalle ore 17 alle ore 20.

FINALE

24/07

3/4° posto, ore 17.

1/2° posto, ore 20.