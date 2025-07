VNL: l'Italia supera la Slovenia ed ipoteca il secondo posto

Alla Stožice Arena, impreziosita da una bella e calorosa cornice di pubblico, la Nazionale del CT Ferdinando De Giorgi ha fatto sua un’importante sfida, confermando così la seconda posizione in classifica generale, alle spalle del solo Brasile. I numeri degli azzurri parlano ora di 9 vittorie e 25 punti, con 30 set vinti e 14 persi, in attesa di scendere in campo domani contro l’Olanda alle ore 16.30, nella quarta e ultima giornata della Week 3, in corso di svolgimento nella capitale slovena.

La sfida di domani sarà importantissima: conquistare un’altra vittoria significherebbe non solo chiudere nel migliore dei modi un percorso cominciato l’11 giugno a Quebec City (sede della Week 1), non solo rappresenterebbe la giusta gratificazione per un gruppo di atleti che ha dimostrato di saper lottare e uscire dalle situazioni difficili attraverso il gioco, ma sarebbe soprattutto fondamentale in ottica miglior piazzamento possibile in vista degli accoppiamenti per i quarti di finale delle Finals, che come noto si giocheranno a Ningbo, in Cina, da mercoledì 30 luglio a domenica 3 agosto.

La sfida di domani contro l’Olanda rappresenta il 190esimo confronto tra le due Nazionali, con ben 83 vittorie italiane. Gli orange, in questa Week di VNL, sono usciti sconfitti in tutte e tre le gare giocate a Lubiana contro Ucraina, Slovenia e Canada.

Tornando alla gara odierna il CT De Giorgi ha schierato Giannelli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Anzani e Galassi al centro con Balaso libero. Dall’altra parte coach Soli ha scelto Planinšič palleggiatore, T. Štern opposto, Z. Štern e Možič schiacciatori, Kozamernik e Štalekar centrali e Okroglič libero

Primo set cominciato con una buona partenza degli azzurri, che seppur con vantaggi minimi, sono sempre rimasti avanti. Grazie ai colpi di Rychlicki e Michieletto, si sono portati prima sul 7-4, poi hanno trovato il +4 (10-6). Con il passare dei minuti, la gara è salita di intensità; Slovenia ha iniziato a rispondere con attacchi efficaci, trovando il pareggio sul 12-12. A questo punto De Giorgi ha chiamato time-out per dare nuove indicazioni. Al rientro in campo la battaglia sottorete è proseguita punto a punto (13-13, 15-15), fino a quando la Slovenia, brava in difesa e nel contrattacco, ha messo a segno il break (15-17).

Un ottimo turno al servizio di Giannelli ha riportato avanti l’Italia (18-17). Nel finale di set, due ace consecutivi di Rychlicki hanno permesso agli azzurri di allungare (23-20), prima che un errore al servizio della Slovenia chiudesse il parziale sul 25-22.

Secondo set partito con l’Italia avanti (6-4), ma la formazione di casa ha subito trovato il pareggio (6-6). L’Italia in questa fase del match ha dato l’impressione di aver il controllo anche se la Slovenia è stata sempre sul fiato sul collo degli azzurri (15-12). Con il passare delle azioni Giannelli e compagni provano a scrollarsi di dosso gli avversari e producono un nuovo allungo che li porta sul +4 (18-13). Sul 20-15 da registrare l’ingresso in campo di Bovolenta. Nel finale dopo una prima palla set fallita, l’Italia con Giannelli ha chiuso 25-20.

Terzo set che ha visto ancora una volta l’Italia avanti e autrice di una buona partenza (3-0), ma la squadra allenata da Soli si è rifatta sotto ed è cominciata una battaglia punto a punto come visto nel primo set (7-6). Un buon turno al servizio con Lavia ha dato il via al primo verso allungo (11-6) che ha costretto la panchina della Slovenia a chiamare time-out. Nella fase centrale gli azzurri Campioni del Mondo non hanno concesso quasi nulla agli avversari e sono andati sul (19-14); nel finale però c'è stato il prepotente ritorno della Slovenia che sembrava domata e invece è arrivata fino al -1 (21-20). Nelle battute finali, però, gli azzurri sono andati a prendersi con pieno merito la vittoria numero 9 (la terza a Lubiana) con il punteggio finale di 3-0 (25-22, 25-20-25-23).

Il calendario degli azzurri a Lubiana

16 luglio, Italia-Serbia 3-0 (25-15, 25-14, 25-16)

17 luglio, Italia-Ucraina 3-2 (25-15, 25-20, 16-25, 23-25, 15-10)

19 luglio, Italia-Slovenia 3-0 (25-22, 25-20, 25-23)

20 luglio, ore 16.30: Italia-Olanda

Pool 8 (Lubiana, Slovenia) – 16-20 luglio

Mercoledì 16 luglio: Ucraina-Olanda 3-2 (25-21, 20-25, 20-25, 26-24, 15-13); Italia – Serbia 3-0 (25-15, 25-14, 25-16), ; Canada-Slovenia 1-3 (25-21, 21-25, 19-25, 21-25)

Giovedì 17 luglio: Italia -Ucraina 3-2 (25-15, 25-20, 16-25, 23-25, 15-10) ; Olanda-Slovenia 0-3 (22-25, 20-25, 15-25)

Venerdì 18 luglio: Ucraina-Serbia 0-3 (22-25, 19-25, 17-25); Olanda-Canada 0-3 (22-25, 20-25, 15-25)

Sabato 19 luglio: Serbia-Canada 3-1 (15-25, 25-22, 25-18, 25-22); Italia-Slovenia 3-0 (25-22, 25-20, 25-23)

Domenica 20 luglio: ore 13:00 Ucraina-Canada; ore 16:30 Olanda-Italia; ore 20:30 Serbia-Slovenia