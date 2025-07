VNL: l'Italia nei quarti sfiderà Cuba

LUBIANA (SLOVENIA)- Le ultime gare della quarta giornata della Week 3 della Volleyball Nations League 2025 hanno decretato le otto squadre che parteciperanno alle Finals, in programma, come noto, a Ningbo (Cina), dal 30 luglio al 3 agosto.

La Federazione Internazionale ha reso noto oggi il calendario e gli orari di gioco delle Finals di Volleyball Nations League 2025, in programma a Ningbo (Cina) dal 30 luglio al 3 agosto.

Gli azzurri, Campioni del Mondo in carica, giocheranno il proprio quarto di finale contro Cuba mercoledì 30 luglio alle ore 9 italiane. In caso di passaggio del turno, gli azzurri guidati dal CT Ferdinando De Giorgi affronteranno in semifinale la vincente del quarto di finale tra Francia e Slovenia

Dall’altra parte del tabellone, invece, il Brasile affronterà nei quarti i padroni di casa della Cina, mentre la Polonia giocherà contro il Giappone.



Tabellone Finals-



Quarti di finale

Mercoledì 30 luglio

QF2: ore 9 Italia-Cuba

QF1: ore 13 Brasile-Cina



Giovedì 31 luglio

QF3: ore 9 Francia-Slovenia

QF4: ore 13 Giappone-Polonia



Sabato 2 agosto

ore 9 Semifinale 1 ( Vincente QF1 - Vincente QF4)

ore 13 semifinale 2 (Vincente QF2 - Vincente QF3)



Domenica 3 agosto

ore 9 finale 3°/4° posto

ore 13 finale 1°/2° posto