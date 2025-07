Universiadi: le azzurre volano in finale

BERLINO (GERMANIA)- Le azzurre di Carlo Parisi hanno superato oggi per 3-0 (25-20, 25-18, 25-21) la Germania, vittoria che ha permesso a Sartori e compagne di staccare il pass per la sfida più importante della manifestazione. Grande risultato per la formazione azzurra che ha allungato di fatto la striscia di vittorie: con il successo di oggi le azzurre sono salite infatti a cinque vittorie in altrettante gare disputate, senza, tra l’altro, concedere alcun set alle avversarie. Altra ottima performance dell’Italia contro le padrone di casa della Germania, che nonostante abbiano provato a tenere il ritmo di gioco azzurro, nulla hanno potuto contro l’Italia di Carlo Parisi. Top scorer del match l’opposto azzurro Adhuoljok Malual con 17 punti, da segnalare anche i 13 punti della schiacciatrice Loveth Omoruyi. L’Italia per conoscere l’avversaria della finale, in programma mercoledì 23 luglio alle ore 20, dovrà attendere il risultato dell’altra semifinale che vedrà opposte questa sera (ore 20) Giappone e Brasile.

LA CRONACA –

Combattuto ed equilibrato l’andamento del primo set. Italia e Germania sono scese in campo determinate: la fase di studio tra le due compagini è andata avanti con le due formazioni, sempre a contatto, passate dal 3-3, 7-7, 11-11, momento del parziale che ha visto però l’Italia mettere la freccia (15-12) e fissare il punteggio a +5 sul 18-13. Sul 19-13 Italia le padrone di casa hanno tentato il recupero: le tedesche si sono infatti riavvicinate e il divario è diminuito (19-17). Ottima però la reazione azzurra nella fase decisiva del set: l’Italia è scappata nuovamente via sul 23-18 per poi trovare il 25-20 conclusivo.

Sono state le tedesche a partire meglio a inizio seconda fazione di gioco. Dopo un momentaneo 4-4 la Germania si è portata sopra trovando buon ritmo e fissando il punteggio sul 4-7. Reazione Italia che non è tardata ad arrivare: le azzurre hanno ricucito lo strappo, trovando prima la parità (7-7) e il successivo contro break (13-9). Vantaggio che Sartori e compagne sono riuscite a difendere (18-14) e poi ad aumentare nel finale (23-17). L’Italia è riuscita a chiudere il parziale sul 25-18.

Sostanzialmente equilibrata la fase iniziale del terzo set (2-2, 4-4). La formazione tricolore ha tentato di scappare via (7-5) ma la Germania è riuscita a rimanere a contatto (8-7). Le azzurre hanno tenuto in mano il pallino di gioco (15-13), finchè le padrone di casa hanno tentato il tutto per tutto con la speranza di allungare il match. Lo sforzo delle tedesche è stato premiato con le atlete di coach Bitter che hanno infatti trovato la parità (18-18, 21-21). Ancora una volta nella fase più delicata del match è venuta fuori l’Italia: decisivo è stato lo sprint delle azzurre che hanno conquistato il pass per la Finale con il punteggio di 25-21.

IL TABELLINO-

ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-20, 25-18, 25-21)

ITALIA: Eze 5, Omoruyi 13, Sartori 5, Malual 17, Nardo 7, Munarini 6, Armini (L). Frosini, Tanase, Morello. N.e. Gardini, Eckl. All. Parisi.

GERMANIA: Timmer 6, Pfeffer 3, Hanle 9, Jatzko 8, Van Clewe 6, Kohn 2, Nestler (L). Jordan, Keller, Martin 7, Ambrosius 1, Jebens. All. Bitter.

Durata: 27’, 28’, 28’.

Italia: a 2, bs 9, mv 10, et 17.

Germania: a 4, bs 6, mv 3, et 22.

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE-

Italia-Stati Uniti 3-0 (25-20, 25-9, 25-17)

Italia-Cina Taipei 3-0 (25-15, 25-19, 25-15)

Italia-Australia 3-0 (25-6, 25-9, 25-17)

QUARTO DI FINALE

Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-14, 25-19, 25-12)

SEMIFINALE

Italia-Germania 3-0 (25-20, 25-18, 25-21)

FINALE

23/07

1/2° posto, ore 20: Italia-Giappone/Brasile