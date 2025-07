EYOF: esordio positivo per le due nazionali

SKOPJE (MACEDONIA) - Ha preso ufficialmente il via ieri, domenica 20 luglio, a Skopje, la diciottesima edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea (European Youth Olympic Festival, EYOF), manifestazione che, come noto, vede la partecipazione delle nazionali Under 18 femminili e maschili. Per la nazionale maschile, inserita nella pool B assieme a Repubblica Ceca, Finlandia e Polonia, il torneo è iniziato nel migliore dei modi. Gli azzurri infatti, questo pomeriggio nel match d’esordio al Boris Trajkovski Sports Center di Skopje, hanno superato con un rotondo 3-0 (25-20, 25-15, 25-20) la Repubblica Ceca. In una gara in cui l’Italia ha imposto fin da subito il proprio gioco, è arrivato subito un successo per i ragazzi di Giacomo Bozzo, in una delle vetrine più importanti per le giovani promesse dello sport europeo. Una vittoria che dà morale alla squadra e conferma la bontà del percorso tecnico intrapreso nei mesi di preparazione. L’obiettivo è quello di riconfermarsi dopo il secondo posto conquistato nell’ultima edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea andato in scena a Maribor (Slovenia) nel luglio del 2023. L’Italia tornerà in campo domani, sempre alle 15:30, per affrontare la Polonia. Mercoledì invece, gli azzurrini se la vedranno con la Finlandia.