Universiadi: in semifinale, azzurri battuti dal Brasile

BERLINO (GERMANIA)- Sconfitta in semifinale per la nazionale maschile alle Universiadi. Questa sera gli azzurri del DT Vincenzo Fanizza si sono dovuti arrendere al tie-break 2-3 (25-18, 21-25, 17-25, 25-19, 13-15) al Brasile, perdendo così la possibilità di accedere alla terza finale consecutiva ai FISU World University Games Summer. Dopo aver superato la fase a gironi in testa alla Pool D, in virtù dei successi contro Corea del Sud, Germania e Stati Uniti, e dopo aver vinto contro la Repubblica Ceca nei Quarti di Finale, per Damiano Catania e compagni è svanito dunque l’obiettivo di disputare la partita valevole la medaglia d’oro. Match intenso e molto equilibrato quello tra Italia e Brasile; dopo un primo set dominato dagli azzurri, il Brasile è riuscito a vincere i successivi parziali, mentre il dominio italiano nella quarta frazione di gioco ha indirizzato la sfida al quinto set. Tie-break vibrante e combattuto che ha visto però nelle battute finali i verdeoro mettere a segno il decisivo break che ha di fatto sancito la fine del match sul 13-15. Top scorer della sfida lo schiacciatore azzurro Giulio Magalini con 17 punti messi a referto, seguito dal brasiliano Paulo Ferreira Da Silva a quota 16, mentre 14 sono i punti messi a segno da Tommaso Guzzo e dal brasiliano Leodolter de Oliveira. Per conoscere gli avversari degli azzurri nella finale per la medaglia di bronzo, in programma giovedì 24 luglio alle ore 17, si dovrà aspettare la fine dell’altra semifinale (inizio match alle ore 20) che vedrà opposte sul terreno di gioco Giappone e Polonia.

LA CRONACA –

Determinata e pungente l’Italia a inizio primo set: pronti e via e gli azzurri hanno subito trovato l’allungo passando dal 5-1 al 10-4; insidioso turno in battuta di Boninfante che con due ace ha fermato il punteggio sul 12-6 e 15-6. I brasiliani non sono riusciti a trovare le contromisure e l'Italia ne ha approfittato riuscendo ad aumentare la distanza a +10 sul 19-9. Sul finale il Brasile ha tentato la risalita, gli azzurri hanno rallentato il ritmo e la Seleçao si è portata a -4 sul 19-15. Nella fase decisiva del parziale l’Italia ha ritrovato le giuste energie: l’attacco di Magalini, seguito da Sani hanno poi staccato nuovamente il Brasile (23-17) mentre uno spunto vincente di Guzzo ha trovato il 25-18 che ha decretato la fine del set. Reazione del Brasile nella seconda frazione di gioco. La formazione verdeoro si è portata subito sopra (2-4, 4-8). I brasiliani hanno alzato il ritmo di gioco e gli azzurri hanno accusato il colpo (5-11). L’Italia con gli attacchi di Sani e Guzzo ha provato a riportarsi in scia (7-11) ma Ferreira Da Silva e compagni hanno nuovamente allungato sul 10-17 e sul 12-20, fine alla fine del parziale chiuso sul 21-25. Apparentemente equilibrato l’inizio del terzo set con le due formazioni ferme in parità a quota 7, momento del match che ha visto però il Brasile passare avanti (8-10). Break di vantaggio che i brasiliani hanno tenuto fino sul 14-16. Gli attacchi del Brasile si sono fatti sempre più pungenti, la difesa azzurra è andata in difficoltà e i verdeoro ne hanno approfittato mettendo a segno l’allungo decisivo (14-20). Vantaggio Brasile che nel finale è cresciuto fino sul 17-25. Completamente diverso l’atteggiamento degli azzurri di Fanizza a inizio quarto parziale con l’Italia che si è portata subito sopra sul 5-1. Due muri consecutivi di Truocchio e Guzzo hanno poi fissato il punteggio sull’ 8-1. Brasile in totale balia della formazione azzurra: nuovamente Truocchio a muro e ace di Comparoni per il +10 Italia sul 15-5. Con determinazione gli azzurri non hanno abbassato il ritmo trasformando il vantaggio sul 20-8; sul finale il Brasile ha tentato di riavvicinarsi (23-18) ma l’Italia non si è disunita e il block out trovato da Magalini, seguito dall’attacco vincente di Guzzo, hanno chiuso il set sul 25-19, allungando così la sfida al tie-break. Equilibrato ed elettrizzante il quinto set con le due formazioni sempre a contatto passate dal 4-4, 8-8, 13-13, momento della svolta per la formazione brasiliana: la formazione verdeoro ha infatti trovato il break vincente che gli ha permesso di chiudere set e qualificazione in finale sul 13-15.

IL TABELLINO-

ITALIA-BRASILE 2-3 (25-18, 21-25, 17-25, 25-19, 13-15)

ITALIA: Crosato 2, Boninfante 5, Sani 10, Comparoni 7, Guzzo 14, Magalini 17, Catania (L). Cianciotta 9, Barotto 4, Fanizza, Orioli 1, Truocchio 4. All. Fanizza.

BRASILE: Kuhnen 6, Bieler Silva 3, De Oliveira 14, Pereira 8, Sabinho 10, Ferreira Da Silva 16, Evangelista Da Silva (L). Carrazzai 7, Goncalves, Amorim Da Silva, Cardoso, Costa Silva.

Durata: 24’, 26’, 23’, 25’, 19’.

Italia: a 9, bs 26, mv 7, et 38.

Brasile: a 7, bs 20, mv 9, et 28.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI-

Italia-Corea del Sud 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)

Italia-Germania 3-0 (25-20, 25-23, 32-30)

Italia-Stati Uniti 3-0 (25-17, 25-18, 25-21)

QUARTO DI FINALE

Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-12, 25-18, 25-17)

SEMIFINALE

Italia-Brasile 2-3 (25-18, 21-25, 17-25, 25-19, 13-15)

FINALE

24/07

3/4° posto, ore 17: Italia-Giappone/Polonia

1/2° posto, ore 20: Brasile-Giappone/Polonia