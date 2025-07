EYOF: le azzurrine centrano la semifinale

SKOPJE (MACEDONIA)- Prosegue nel migliore dei modi il percorso della nazionale Under 18 femminile al Festival Olimpico della Gioventù Europea (European Youth Olympic Festival, EYOF). Per l’Italia di Roberta Maioli è arrivato il terzo successo consecutivo; allo Sport Centre Boris Trajkovski di Skopje (Macedonia) le azzurrine si sono infatti imposte 3-0 (25-14, 26-24, 25-11) sulla Slovenia, successo che ha permesso dunque alla formazione tricolore di chiudere la fase a gironi al comando della Pool A e di ottenere così il pass per le semifinali da prima della classe. Migliori marcatrici della sfida l’azzurra Lisa Monari con 13 punti messi a segno (10 attacchi, 1 ace, 2 muri) e Julia Gordon (12). Per conoscere l’avversario dell’Italia in semifinale, match in programma venerdì 25 luglio alle ore 9.30, si dovrà attendere la fine di Germania-Ungheria, ultimo match della Pool B (ore 15.30).