Europei U16: esordio ok per l’Italia

YEREVAN (ARMENIA)- Buona la prima per la nazionale under 16 maschile ai Campionati Europei di categoria in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia). Alla Russian-Armenian University, gli azzurrini del DT Vincenzo Fanizza e guidati in panchina da Luca Leoni, all’esordio nella manifestazione superano con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-13, 25-20) l’Ungheria. Una partita mai messa in discussione, ben condotta e amministrata da parte dell’Italia, dal primo all’ultimo set. Top scorer dell’incontro l’azzurrino Federico Guiotto (premiato MVP dell’incontro), autore di 18 punti, seguito sempre in doppia cifra dal compagno Michele Mangini con 11. L'Italia tornerà in campo domani, giovedì 24 luglio alle ore 15.30, contro l'Ucraina per la seconda partita della pool II.