Mondiali U19: l’Italia stecca l’esordio

TASHKENT (UZBEKISTAN)- Comincia con una sconfitta al tie-break e un po' d’amaro in bocca il cammino della Nazionale maschile Under 19 nei Campionati Mondiali di categoria, iniziati oggi a Tashkent in Uzbekistan. Gli azzurri, infatti, sono stati battuti per 2-3 (25-20, 22-25, 22-25, 25-14, 18-20) dalla Polonia. Gli azzurrini di Francesco Conci, inseriti nella Pool C, hanno dovuto cedere al termine di un match davvero intenso e combattuto contro la squadra polacca, una delle formazioni più forti in questa rassegna iridata giovanile. Come annunciato dal tecnico azzurro nella fase di presentazione della manifestazione, la formazione polacca si è confermata un’avversaria ben attrezzata e difficile da affrontare. Domani gli azzurrini torneranno nuovamente in campo alle ore 14, per disputare il secondo match della Pool C contro la Tunisia.

LA CRONACA-

Buona partenza degli azzurrini nel primo set (7-3). L’Italia, con grinta e determinazione, è stata brava a rimanere avanti e a incrementare il proprio vantaggio fino al +7 (14-7). Il finale è stato ancora tutto a tinte azzurre e si è concluso sul 25-20. 1-0 tra Italia e Polonia. Nel secondo set, l’equilibrio ha regnato sin dai primi scambi. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, rispondendo colpo su colpo e mantenendo il punteggio in perfetta parità per lunghi tratti (7-7, 10-10). Nella parte finale del set, è stata la Polonia a piazzare l’allungo decisivo sul 22-20. Gli azzurrini hanno provato a restare in scia, ma i polacchi sono riusciti a chiudere il parziale alla seconda palla set con il punteggio di 25-22 e riportando il conteggio dei set in parità. L’avvio di terzo set è stato caratterizzato da un sostanziale equilibrio e le due nazionali hanno lottato punto a punto. Gli azzurrini però con il passare delle azioni sono andati sotto nel punteggio (12-18) per poi rimontare in parte lo svantaggio (16-18). Nel finale è stata ancora una volta la formazione polacca a trovare lo spunto giusto per conquistare anche il terzo set (25-22). Nel quarto set, invece, gli azzurrini hanno impiegato poche azioni per prendere il comando (5-1). L’attacco azzurro ha funzionato molto bene e il vantaggio è cresciut0 ulteriormente fino al +11 (18-7). Nel finale tutto è filato liscio senza problemi con l’attacco vincente firmato da Zlatanov che ha fissato il punteggio sul 25-14. 2-2 tra Italia e Polonia. Il tie-break si è aperto nel segno dell’Italia, che trova subito l’allungo (5-1). La nazionale polacca, in questa fase, fatica a trovare le giuste contromisure al gioco espresso dagli azzurrini. Sul +6 Italia, però, i polacchi sono stati bravi a ricucire lo svantaggio, fino a trovare il pareggio sul 10-10. A questo punto il set è diventato davvero incerto, con entrambe le squadre determinate a non mollare. Nel finale, la Polonia ha trovato il break (13-11), che le ha poi permesso di avere la prima palla match sul 14-13, annullata dall’Italia. A questo punto, una battaglia serratissima ha portato entrambe le squadre ad avere in mano il match ball, concretizzato però dai polacchi, che hanno chiuso sul 20-18.

IL TABELLINO-

ITALIA – POLONIA 2-3 (25-20, 22-25, 22-25, 25-14, 18-20)

ITALIA: Zlatanov 23, Ciampi 12, Argano 8, Giani 14, Tosti 10, Argilagos 3, Basso (L), Romano 5, Benacchio, Porro, Garello, Bertoncello 1. All. Conci

POLONIA: Skora 7, Drag 1, Trawka 15, Lenik 6, Olejniczak 11, Glowa 9, Steyer (L), Lyson 7, Przybylkowicz 2, Chrzanowski, Szczurowski 4, Slusarz 1. All. Nawrocki

Durata: 23', 24', 28', 23', 25'.

Italia: a 1, bs 21, mv 11, et 41

Polonia: a 6, bs 16, mv 11, et 36

IL GIRONE DELL’ITALIA | POOL C-

Italia, Iran, Egitto, Tunisia, Polonia, Spagna.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRINI-

24/07, Italia-Polonia 2-3 (25-20, 22-25, 22-25, 25-14, 18-20)

25/07, ore 14: Italia-Tunisia

26/07, ore 14: Italia-Egitto

28/07, ore 14: Italia-Spagna

29/07, ore 14: Italia-Iran