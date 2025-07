VNL Finals: domani la semifinale con la Polonia

LODZ (POLONIA)- Vigilia di semifinale di Volleyball Nations League per l’Italia del CT Julio Velasco. Domani alle ore 16:00 le azzurre affronteranno in un’Atlas Arena di Lodz che si preannuncia a dir poco gremita, le padrone di casa della Polonia. In palio l’accesso alla finale che proprio come l’anno scorso a Bangkok si deciderà al termine della sfida con le polacche con dall’altra parte del tabellone, ironia del destino, un nuovo incrocio (come nelle Finals 2024) tra Brasile e Giappone rispettivamente vincitrici nei quarti con Germania (3-0) e Turchia (3-2). L’Italia, reduce dal successo per 3-0 sugli Stati Uniti nel match inaugurale delle Finals, ha svolto due giorni di intenso lavoro tra campo e sala pesi per arrivare nel migliore dei modi all’atteso match con la Polonia del CT italiano Stefano Lavarini.