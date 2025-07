EYOF: Italia sconfitta 3-0 dalla Francia in semifinale

SKOPJE (MACEDONIA)- L’Italia si giocherà la medaglia di bronzo al Festival Olimpico della Gioventù Europea (European Youth Olympic Festival, EYOF) in corso di svolgimento a Skopje (Macedonia). Gli azzurrini, guidati in panchina da Giacomo Bozzo, si sono infatti arresi con il punteggio di 3-0 (27-25, 25-23, 25-12) alla Francia che ha dunque staccato il pass per la finale. Top scorer dell’incontro è stato il transalpino Andre-Ginoulhac autore di 22 punti seguito dall’azzurrino Costa con 13. L’Italia tornerà in campo domani, sabato 26 luglio alle ore 10.30, per la finale 3°-4° posto dove affronterà la perdente della sfida tra Polonia e Slovenia in programma nel pomeriggio alle ore 18.