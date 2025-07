Mondiali U19: l’Italia supera 3-0 l’Egitto

TASHKENT (UZBEKISTAN)- Secondo successo in due giorni per la nazionale Under 19 maschile ai Campionati del Mondo di Tashkent (Uzbekistan). Dopo la vittoria di ieri contro la Tunisia, gli azzurrini di Francesco Conci hanno infatti rifilato un netto 3-0 (25-19, 25-19, 25-18) all’Egitto, centrando così il secondo successo consecutivo nella rassegna iridata di categoria. Importante conferma dunque per la giovane formazione azzurra, scesa quest’oggi in campo determinata e vogliosa di ottenere la massima vittoria; Benacchio e compagni si sono infatti imposti con autorità lasciando ben poche speranze alla formazione nord africana, sempre sotto e incapace di trovare le giuste contromisure per impensierire la squadra azzurra. Nonostante la sconfitta top scorer del match è stato l’egiziano Mohamed Abu-Gabel con 14 punti messi a segno; migliori marcatori in casa azzurra Manuel Zlatanov (12) e Jacopo Tosti (10). Domani, domenica 27 luglio, l’Italia osserverà un giorno di riposo prima di tornare in campo lunedì 28 alle ore 14 contro la Spagna, formazione momentaneamente al comando della Pool C grazie alle vittorie ottenute contro Iran, Egitto e Polonia.