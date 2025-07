EYOF: l’Italia è d’argento

SKOPJE (MACEDONIA)- Secondo posto al Festival Olimpico della Gioventù Europea (European Youth Olympic Festival, EYOF) di Skopje (Macedonia) per la nazionale under 18 femminile di coach Roberta Maioli. Le azzurrine si sono arrese in finale con il punteggio di 3-1 (14-25, 25-19, 25-17, 26-24) alla Turchia. Bilancio comunque positivo per la compagine azzurra nel torneo; tre vittorie in altrettante partite della pool A (contro Macedonia del Nord, Turchia e Slovenia), vittoria in semifinale contro la Polonia e unica sconfitta, quella odierna, che vale la medaglia d’argento. Le ragazze di Maioli sono partite subito bene in questa finale dominando il primo set e chiudendo con il punteggio di 25-14. La reazione della formazione avversaria non si è fatta però attendere, la Turchia ha alzato subito il ritmo del gioco e ha chiuso il secondo e il terzo parziale con i punteggi di 19-25 e di 17-25. La quarta frazione è stata una vera e propria battaglia, con le azzurrine che non si sono mai date per sconfitte ma hanno dovuto ugualmente cedere la medaglia d’oro alla Turchia grazie al 24-26 finale.