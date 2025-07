Europei U16 M. : gli azzurri colpiti da virus gastrointestinale

Alla vigilia alla sfida in programma domani, domenica 27 luglio alle ore 10.30 contro la Repubblica Ceca, match decisivo per il passaggio in semifinale, ben otto azzurrini hanno riscontrato problemi. Lo staff medico sta lavorando per metterli nelle condizioni di scendere in campo