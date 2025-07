Under 21 femminile: concluso il ritiro con tre vittorie sulla Polonia

URBINO- Si è concluso nel migliore dei modi il ritiro nella città di Urbino (PU) per la nazionale under 21 femminile del tecnico Gaetano Gagliardi. Le azzurrine, dopo aver centrato la qualificazione per i Campionati Europei Under 22 del 2026 a Costa Volpino (BG), si sono infatti spostate nelle Marche dove, da domenica 20 a domenica 27 luglio, hanno lavorato in vista dell’appuntamento clou dell’estate: il Campionato del Mondo in programma in a Surabaya (Indonesia) dal 7 al 17 agosto. Durante questo ritiro Manfredini e compagne hanno anche disputato e vinto tre test match, nei giorni 24, 25 e 26 luglio contro la Polonia, formazione che l’Italia affronterà sabato 9 agosto (ore 5 italiane) nella terza uscita della rassegna iridata. Domani, martedì 29 luglio, le ragazze si raduneranno al CPO Giulio Onesti di Roma dove svolgeranno un allenamento pomeridiano per poi partire, il giorno seguente (30 luglio), alla volta dell'Indonesia.