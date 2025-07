VNL Finals: De Gennaro MVP e miglior libero

LODZ (POLONIA)- Dalla festa in campo a quella sui social. Dopo la notte magica di Lodz che ha portato la terza Volleyball Nations League in quattro anni nella bacheca azzurra, è tempo di premi individuali che per la prima volta Volleyball World ha assegnato a manifestazione conclusa e con annunci “social”. Il premio di MVP e quello di miglior libero della manifestazione è andato a Monica De Gennaro, faro in campo e fuori della nazionale italiana che si è dimostrata ancora una volta insuperabile in ciascuna delle tre sfide vinte dall’Italia all’Atlas Arena di Lodz. Myriam Sylla ed Alessia Orro invece, sono state nominate, rispettivamente miglior schiacciatrice e palleggiatrice della competizione a coronamento di tre prestazioni di altissimo livello. Infine, per completare il dominio azzurro anche nei premi individuali, a Paola Egonu è andato il premio di miglior opposto. Le “non italiane” premiate sono state la polacca Agnieszka Korneluk e le brasiliane Julia e Gabi nominate rispettivamente migliori centrali e miglior schiacciatrice (con Sylla) del torneo.