Mondiali U19: è poker azzurro!

TASHKENT (UZBEKISTAN)- Quattro vittorie e tredici punti valgono il primo posto nella pool C per la nazionale under 19 maschile impegnata nei Campionati del Mondo di categoria di Tashkent (Uzbekistan). Nell’ultima partita del girone i ragazzi del tecnico Conci hanno infatti superato 3-1 (25-16, 26-28, 26-24, 25-17) l’Iran, centrando la qualificazione agli ottavi di finale come prima classificata della pool C. Nonostante la sconfitta, il top scorer dell’incontro è stato l’iraniano Rahimi con 18 punti messi a segno, seguito dall’azzurrino Manuel Zlatanov con 17. Benacchio e compagni torneranno in campo domani, mercoledì 30 luglio alle ore 17, per gli ottavi di finale contro i padroni di casa dell’Uzbekistan; formazione classificatasi quarta nella pool A in virtù di due vittorie e sei punti conquistati nel torneo.

LA CRONACA-

Nel primo set, dopo una parità iniziale e una fase di studio tra le due squadre (4-4, 9-9, 11-11), è l’Italia a mettere il piede sull’acceleratore per prima (13-11, 16-13, 19-14). L’Iran non riesce a controbattere agli attacchi degli azzurrini, che allungano ancora e chiudono a +9 sul 25-16. I ragazzi di Conci sembrano avere in mano anche il secondo parziale, che aggrediscono sin dalle prime battute (5-2, 8-5, 13-8). Il vantaggio viene mantenuto intatto fino al 23-20; in questo momento l’Iran rientra in partita e porta il set ai vantaggi. L’Italia annulla tre palle set, ne spreca una ed è costretta a cedere la frazione sul 26-28. L’avvio di terzo set è caratterizzato da una prima fase di equilibrio (5-5, 8-8, 13-13). Gli azzurrini provano subito dopo a prendere il largo (18-16, 20-18), portandosi sul 23-20 nel momento decisivo. Come nel parziale precedente l’Iran non molla, annulla un set point sul 24-23 e costringe, ancora una volta, i ragazzi di Conci ai vantaggi. Benacchio e compagni rimangono però concentrati e chiudono con il punteggio di 26-24. Nel quarto set l’Italia vuole archiviare la pratica Iran. A metà frazione gli azzurrini sono avanti (10-8, 15-13) e sul finale si portano a +5 sul 21-16. Gli iraniani non riescono a rientrare in partita e un muro azzurro chiude i conti al primo match point utile sul 25-17.

IL TABELLINO-

ITALIA-IRAN 3-1 (25-16, 26-28, 26-24, 25-17)

ITALIA: Giani 11, Benacchio 7, Argilagos 6, Zlatanov 17, Tosti 11, Argano 12, Basso (L). Ciampi, Garello, Romano, Bertoncello. N.e.: Porro. All. Conci.

IRAN: Asiyaie 12, Nadri 16, Rafieirad 8, Bateni 10, Saadati 3, Rahimi 18, Sakhavi (L). Zamani, Dastgoshade, Ramezani, Galendhar 3. All. Gholami.

Arbitri: Jeon Young-A (KOR), Hattori Atsushi (JPN)

Durata set: 23', 30', 29', 20’.

Italia: a 5, bs, mv 8, et 15.

Iran: a 3, bs 19, mv 9, et 38.

IL GIRONE DELL’ITALIA-

POOL C: Italia, Iran, Egitto, Tunisia, Polonia, Spagna.

I RISULTATI DEGLI AZZURRINI-

Italia-Polonia 2-3 (25-20, 22-25, 22-25, 25-14, 18-20)

Italia-Tunisia 3-0 (25-18, 25-13, 25-14)

Italia-Egitto 3-0 (25-19, 25-19, 25-18)

Italia-Spagna 3-1 (22-25, 31-29, 25-17, 29-27)

Italia-Iran 3-1 (25-16, 26-28, 26-24, 25-17)