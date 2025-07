Europei U16: quinta vittoria in sei partite per gli azzurrini

YEREVAN (ARMENIA)- La nazionale under 16 maschile conquista una vittoria fondamentale ai Campionati Europei di categoria in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia). Alla Russian-Armenian University, i ragazzi di Vincenzo Fanizza hanno infatti battuto al tie-break 3-2 (28-30, 25-20, 21-25, 25-19, 15-11) un avversario molto temibile come la Turchia. E’ il quinto successo nel torneo per gli azzurrini; l’unica sconfitta in questo cammino resta, per ora, quella rimediata il 25 luglio contro la Francia al tie-break. Top scorer dell’incontro l’azzurrino Michele Mangini con 21 punti a referto. L’Italia tornerà in campo domani, giovedì 31 luglio alle ore 13, per l’ultima delicatissima sfida del girone contro la Bulgaria; match decisivo per capire se gli azzurrini riusciranno a chiudere la pool II nei primi due posti (unici che consentono l’accesso alle semifinali del torneo).