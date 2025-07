Europei U16: l’Italia supera la Bulgaria e vola in semifinale

YEREVAN (ARMENIA)- L’Italia è in semifinale. Prosegue con una nuova vittoria il percorso della nazionale Under 16 maschile ai Campionati Europei, rassegna continentale di categoria in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Gli azzurrini del DT Vincenzo Fanizza si sono imposti 3-0 (25-14, 25-22, 25-16) sulla Bulgaria, successo che ha permesso dunque a Storini e compagni di centrare il sesto sigillo nella fase a gironi e, soprattutto, il pass per le Semifinali. Serviva una vittoria e una vittoria è arrivata per la giovane formazione tricolore che è riuscita dunque a chiudere la Pool II al secondo posto dietro la Francia. Dopo la battaglia vinta ieri al tie-break contro la Turchia, questo pomeriggio l’Italia si è confermata trovando un netto successo, arrivato alla fine di una sfida mai messa in dubbio dagli azzurrini. Dominio totale italiano nel primo e nel terzo parziale, mentre la seconda frazione di gioco è stata leggermente più equilibrata con la Bulgaria, partita meglio, che ha sofferto però la risalita degli atleti di Fanizza, bravi ad imporre il proprio ritmo e a chiudere il set senza troppi problemi. Top scorer della sfida l’azzurrino Federico Guiotto con 18 punti, in doppia cifra per l’Italia anche Samuele Filippi (12) e Michele Mangini (11). Gli azzurrini in semifinale, match in programma sabato 2 agosto alle 14.30, affronteranno la Polonia che ha chiuso il proprio raggruppamento al primo posto con sette vittorie in altrettanti incontri disputati.