VNL Finals: domani la Slovenia, parla Michieletto

NINGBO (CINA)- C’è serenità in casa azzurra e soddisfazione per la vittoria di due giorni fa contro Cuba, che ha consentito l’accesso alle semifinali contro la Slovenia. Giannelli e compagni affronteranno dunque nuovamente la Slovenia, dopo averla incontrata e battuta per tre set a zero lo scorso 19 luglio nel corso della Week 3 di VNL. Ma quella di domani sarà tutt’altra partita, con in palio una posta molto alta: l’accesso alla finale della Volleyball Nations League 2025. Nelle 15 sfide totali giocate tra le due nazionali, sono 9 le vittorie azzurre e 6 quelle slovene. Il percorso fatto fin qui dalla nazionale italiana conta undici vittorie (10 nella fase intercontinentale su 12 gare giocate) e quindi ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo da protagonista anche in questa Final Four, che vedrà scontrarsi nell’altra semifinale il Brasile (vittorioso per 3-1 contro la Cina ai quarti) e la Polonia (vittoriosa per 3-0 contro il Giappone). La Nazionale italiana continua senza sosta la preparazione in vista di questo importantissimo appuntamento di domani 2 agosto alle ore 9 italiane, con gara trasmessa in diretta su DAZN e sulla piattaforma VBTV. L’Italia di Ferdinando De Giorgi si sta allenando ora sul campo di gara al Beilun Sport and Arts Centre e nel pomeriggio cinese ci sarà la riunione per la seduta video nella quale verranno analizzati tutti gli aspetti tecnici e tattici della sfida tra gli azzurri e la Slovenia.

Nel frattempo, a presentare la semifinale di VNL 2025 è stato lo schiacciatore azzurro Alessandro Michieletto (video QUI), che nel quarto di finale contro Cuba è stato il miglior marcatore in casa azzurra con 18 punti (2 ace): «Ci aspetta una partita tosta, contro un’avversaria che abbiamo già affrontato nella week 3. È una semifinale di VNL; noi ne abbiamo già giocate due, sappiamo quali possono essere le difficoltà durante una partita del genere, ma sappiamo anche quello che vogliamo. Siamo carichi e stiamo bene anche fisicamente, quindi siamo pronti per dare il nostro massimo e migliorare i risultati di questa competizione rispetto agli anni scorsi. Le sensazioni sono positive, dopo una bella partita vinta contro Cuba, una formazione che avrebbe potuto metterci in difficoltà e in parte ci è riuscita. Anche le condizioni qui sono ottime: stiamo bene in hotel, c’è un bel palazzetto, quindi ora sta andando tutto per il meglio. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Questi due giorni di attesa sono anche un po' lenti a passare, quindi ben venga la partita e non vediamo davvero l’ora di giocare. Penso che la continuità, a questo livello, paghi sempre. Qualche volta ci sono dei cali, ma è anche normale, perché siamo ancora nella prima parte dell’estate e perché, quando si affrontano via via squadre più forti è difficile tenere sempre lo stesso livello per tutta la partita. Ci sta che la squadra avversaria spinga un po' di più e ci possa essere un leggero calo da parte nostra. Più saremo bravi a limitare tutto questo e più la partita potrà essere gestita meglio. La Slovenia, vista anche nei quarti di finale, è una squadra che non scende mai sotto un certo livello e per fare i punti devi guadagnarteli. Sarà importante sbagliare poco. Poi servirà sicuramente un’Italia buona come quella nei quarti di finale. Obiettivo? Non è una parola che mi piace troppo. Questo gruppo ha giocato finora due Final Four di VNL ed è arrivato quarto. Quindi, un obiettivo, se vogliamo darcelo, è provare a migliorare i risultati precedenti per fare uno step di crescita. Una crescita che puntiamo ad ottenere ogni estate che giochiamo in Nazionale».

I 14 azzurri per le Finals-

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (Capitano), 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 17. Simone Anzani, 25. Giovanni Gargiulo, 18. Giovanni Sanguinetti

Schiacciatori: 5. Alessandro Michieletto, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 31. Luca Porro

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 23. Yuri Romanò

Liberi: 7. Fabio Balaso, 28. Domenico Pace

I 14 della Slovenia per le Finals-

Palleggiatori: 3. Planinsic, 24. Najdic

Centrali: 4. Kozamernik (Capitano), 10. Stalekar, 22. Krdic

Schiacciatori: 7. Marovt, 8. Bracko, 14. Stern Z., 19. Mozic, 25. Sen

Opposti: 1. Stern T., 20. Krzic

Liberi: 12. Okroglic, 13. Kovacic

Tabellone Finals-

Quarti di finale

Mercoledì 30 luglio

QF2: Italia-Cuba 3-1 (25-18, 25-18, 20-25, 25-21)

QF1: Brasile-Cina 3-1 (29-31, 25-19, 25-16, 25-21)

Giovedì 31 luglio

QF3: Slovenia-Francia 3-1 (25-21, 15-25, 25-19, 25-18)

QF4: ore 13 Giappone-Polonia (23-25, 24-26, 12-25)

Sabato 2 agosto

ore 9 Italia - Slovenia

ore 13 Brasile - Polonia

Domenica 3 agosto

ore 9 finale 3°/4° posto

ore 13 finale 1°/2° posto

*orari di gioco italiani

La VNL in TV-

Tutte le partite degli azzurri della VNL saranno trasmesse dalla piattaforma globale DAZN. Come da diversi anni tutte le gare della Volleyball Nations League saranno disponibili in diretta streaming su VBTV -